Casemiro marca, mas Manchester United sofre gol nos acréscimos e perde para o West Ham

Neste domingo, o Manchester United visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pelo Campeonato Inglês, e perdeu por 2 a 1. Enquanto Summerville e Bowen marcaram para os mandantes, Casemiro descontou para os visitantes.

Com o resultado, o clube de Londres chegou aos 11 pontos e agora aparece no 13º lugar do Campeonato Inglês. A equipe de Manchester, por sua vez, segue com 11 pontos e caiu para a 14ª colocação.

Agora, o West Ham volta a campo apenas no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando visitará o Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês. Já o Manchester United tem compromisso na próxima quarta-feira, às 16h45, quando receberá o Leicester City pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

O Manchester United quase abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, em um erro na saída de bola do West Ham. Bruno Fernandes ficou com a posse e serviu Garnacho no meio da área. O argentino, livre de marcação, chegou batendo forte e acertou o travessão.

Aos 31 minutos, Diogo Dalot perdeu uma chance inacreditável de abrir o placar. Ele recebeu grande lançamento, saiu na cara do gol, driblou o goleiro Fabianski e, mesmo com o gol aberto, chutou para fora.

Após o United perder boas oportunidades, quem abriu o placar foi o West Ham, aos 28 minutos do segundo tempo. Ings recebeu dentro da área e bateu errado, mas contou com a sorte e viu Summerville conseguir chegar na bola e completar para o gol.

O empata da equipe visitante veio pouco depois, aos 35 minutos. Após troca de passes de cabeça dentro da área, Zirkzee encontrou o brasileiro Casemiro, que testou forte para as redes e deixou tudo igual no placar.

Quando o jogo já parecia ter o placar definido, o West Ham marcou o gol da vitória aos 46 minutos. Após revisão no VAR, o árbitro marcou um pênalti de De Ligt em cima de Danny Ings. Na cobrança, Bowen não perdoou.

Confira o resultado de outros jogos do Campeonato Inglês deste domingo

Chelsea 2 x 1 Newcastle

Crystal Palace 1 x 0 Tottenham