Carlos Sainz lidera grande parte da corrida e vence o Grande Prêmio do México

Neste domingo, Carlos Sainz venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. O piloto da Ferrari liderou e teve tranquilidade na maioria da corrida para ficar com a vitória. Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, companheiro de Sainz na escuderia italiana, completaram o pódio.

Companheiros de Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente. Líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, terminou apenas em sexto colocado após sofrer punição em disputa com Lando Norris.

Kevin Magnussen (Haas), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) e Pierre Gasly (Alpine) fecharam o top-10.

Sergio Pérez, da Red Bull, correu em seu país natal e teve mais um desempenho decepcionante, terminando em último lugar entre os pilotos que não abandonaram, em 17º.

A próxima etapa do campeonato será o Grande Prêmio de Interlagos, no próximo domingo, a partir das 14h (de Brasília).

Max Verstappen largou melhor que o pole position Carlos Sainz e ultrapassou o espanhol. Antes da primeira curva, Yuki Tsunoda, da RB, e Alexander Albon, da Williams, tocaram pneus e ambos bateram, abandonando a corrida e acionando o safety car até a sexta volta.

Na relargada, Verstappen não foi atacado mas, duas voltas depois, Sainz se utilizou do DRS e retomou a liderança. Na volta seguinte, Lando Norris tentou ultrapassar o piloto da Red Bull. O holandês, no entanto, fez jogo duro e ambos saíram da pista, fazendo com que Charles Leclerc assumisse o segundo lugar.

Pela confusão, Verstappen sofreu dez segundos de punição. Fernando Alonso, da Aston Martin, que completou seu 400º Grande Prêmio no México, abandou com problemas no carro na 15ª volta.

Em sua parada nos boxes, Verstappen caiu para o fundo do grid. Seu companheiro de equipe, Sergio Pérez também perdeu muitas posições quando foi aos boxes por pagar uma punição de cinco segundos por erro na largada.

Na 63ª volta, Norris, que vinha se aproximando do segundo colocado Leclerc, assumiu a posição após erro do piloto da Ferrari. Três voltas depois, Lewis Hamilton, passou seu companheiro de equipe George Russell em briga pelo quarto lugar.

Veja como ficou a classificação completa do Grande Prêmio do México

1º - Carlos Sainz (Ferrari)



2º - Lando Norris (McLaren)



3º - Charles Leclerc (Ferrari)



4º - Lewis Hamilton (Mercedes)



5º - George Russell (Mercedes)



6º - Max Verstappen (Red Bull)



7º - Kevin Magnussen (Haas)



8º - Oscar Piastri (McLaren)



9º - Nico Hulkenberg (Haas)



10º - Pierre Gasly (Alpine)



11º - Lance Stroll (Aston Martin)



12º - Franco Colapinto (Williams)



13º - Esteban Ocon (Alpine)



14º - Valtteri Bottas (Sauber)



15º - Zhou Guanyu (Sauber)



16º - Liam Lawson (RB)



17º - Sergio Pérez (Red Bull)



18º - Fernando Alonso (Aston Martin) (não finalizou a corrida)



19º - Alexander Albon (Williams) (não finalizou a corrida)



20º - Yuki Tsunoda (RB) (não finalizou a corrida)