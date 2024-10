Buscando vaga na Libertadores, Vasco espera interromper jejum contra o Bahia

Com o objetivo de alçar voos mais altos no Campeonato Brasileiro e buscar uma vaga na Copa Libertadores, o Vasco tem um confronto direto contra o Bahia, nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em São Januário, e precisa melhorar o retrospecto contra um time que vem sendo uma pedra no sapato.

O Vasco amarga uma série de quatro jogos sem ganhar do Bahia. Além disso, o recorte dos últimos dez jogos reforça como o Tricolor Baiano vive um momento melhor neste confronto.

A última vitória do Vasco sobre o Bahia foi em maio de 2022, pela Série B, quando Figueiredo fez o gol do triunfo por 1 a 0 em São Januário. De lá para cá, o Tricolor Baiano venceu o Gigante da Colina três vezes e empatou um duelo. No turno deste Brasileirão, o Bahia fez 2 a 1 na Fonte Nova - Estupiñan marcou no fim e sacramentou o triunfo.

Nos últimos dez jogos, o retrospecto indica cinco triunfos do Bahia, contra duas vitórias do Vasco, além de três empates. O duelo desta segunda-feira tem o contexto da corrida por uma vaga para a Libertadores.

O Bahia é o sétimo colocado, com 46 pontos, enquanto o Vasco, com 40 pontos, está na décima colocação do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina, assim, pode se aproximar do rival na tabela e aumentar a esperança de brigar por vaga para a Libertadores, caso vença.

Os últimos dez duelos entre Vasco e Bahia

Bahia 2×1 Vasco - Brasileirão de 2024



Bahia 1×1 Vasco - Brasileirão de 2023



Vasco 0x1 Bahia - Brasileirão de 2023



Bahia 2×1 Vasco - Série B de 2022



Vasco 1×0 Bahia - Série B de 2022



Vasco 0x0 Bahia - Brasileirão de 2020



Bahia 3×0 Vasco - Brasileirão de 2020



Bahia 1×1 Vasco - Brasileirão de 2019



Vasco 0x2 Bahia - Brasileirão de 2019



Vasco 2×1 Bahia - Brasileirão de 2018