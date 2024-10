Emboscada de torcida do Palmeiras deixa um cruzeirense morto e 20 feridos

De acordo com a Policia Rodoviária Federal e a SSP, uma emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses em Mairiporã, no interior de São Paulo, deixou um homem de 30 anos morto e 20 feridos na madrugada deste domingo (27). Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte.

Ainda segundo as autoridades, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro. Os 20 feridos foram levados ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã; e para o Hospital de Franco da Rocha. Sete pessoas sofreram traumatismo craniano e um homem teve uma lesão por arma de fogo no abdômen, mas não corre risco de vida.

Entre os 20 feridos, estava um homem de 30 anos que foi levado ao hospital, mas acabou morrendo durante o atendimento.

A Arteris Fernão Dias registrou uma ocorrência policial, na manhã deste domingo (27), na altura do km 65,2, em Mairiporã/SP, sentido Belo Horizonte. Para manter a segurança de usuários e colaboradores, a pista ficou interditada entre 05h14 e 06h30. Equipes do COBOM, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar foram acionadas para o atendimento da ocorrência.

A briga teria começado por volta de 5h20 no quilômetro 65 da Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã. Dois ônibus com torcedores de Palmeiras e Cruzeiro se encontraram, fecharam a rodovia e partiram para a confusão com pedaços de madeira, bombas caseiras e armas de fogo.

Ainda segundo a PRF, ninguém foi preso. Os agressores fugiram antes da chegada da polícia. A reportagem do UOL procurou o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de SP, que informou que a situação se configurou como emboscada.

A Polícia Civil investiga uma briga de torcida que resultou em uma pessoa morta e cerca de outras 12 feridas na madrugada deste domingo (27), na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações preliminares, torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de torcedores organizados do Palmeiras. O boletim de ocorrência está em elaboração pela Delegacia de Mairiporã, que requisitou perícia ao local. Mais informações serão fornecidas ao término do registro.

O ônibus queimado foi arrastado para o acostamento e as duas faixas da Fernão Dias já foram liberadas. Outro veículo danificado está na base da PRF aguardando remoção.

Os torcedores do Palmeiras estavam voltando do jogo contra o Fortaleza, que terminou empatado por 2 a 2 no Allianz Parque. Já os cruzeirenses retornavam da derrota por 3 a 0 contra o Athletico, no Paraná.