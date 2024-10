Brasil ganha primeira medalha no revezamento da Copa do Mundo de águas abertas

Na madrugada deste domingo, o Brasil fez história e conquistou pela primeira vez na história uma medalha no revezamento da Copa do Mundo de águas abertas. Na competição realizada em Hong Kong, o Brasil ficou com a medalha de prata.

A equipe brasileira do revezamento 4x1500m, composta por Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut, Luiz Felipe Loureiro e Leonardo Macedo, completou o percurso em um tempo de 1h11min02s30. A Austrália garantiu a medalha de ouro, enquanto os Estados Unidos ficaram com o bronze.

Além disso, o Brasil também participou das provas individuais na etapa de Hong Kong. Veja como ficaram os resultados.

Feminino

Ana Marcela Cunha - 8º

Viviane Jungblut - 10º

Cibelle Jungblut - 11º

Lizian Sobral - 23º

Isabela Tramontana - 24º

Masculino

Leonardo Macedo - 13º

Luis Felipe Loureiro - 14º

Lucas Machado - 16º

Bernardo Gavioli - 25º

Matheus Melecchi - 26º

Após os resultados em Hong Kong, Ana Marcela Cunha mantém a liderança no ranking da Copa do Mundo de 2024, somando 2350 pontos, enquanto Viviane Jungblut ocupa a terceira posição com 1900 pontos. No ranking mundial júnior, Matheus Melecchi lidera com 2550 pontos, e Leonardo Macedo está em terceiro lugar com 1300 pontos.