Atlético de Madrid é superado pelo Real Betis e perde invencibilidade no Espanhol

O Atlético de Madrid foi derrotado pela primeira vez no Campeonato Espanhol neste domingo. Em jogo válido pela 11ª rodada, a equipe perdeu de 1 a 0 para o Real Betis, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Giménez (contra) anotou o único gol do confronto.

Além de perder a invencibilidade, o Atlético de Madrid desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Villarreal e assumir a terceira colocação do Espanhol. A equipe segue em quarto, com 20 pontos conquistados, dez a menos que o líder Barcelona. O Betis saltou da oitava para a quinta posição e chegou a 18 pontos.

Ambos os times voltam a campo nesta quinta-feira pela primeira fase da Copa do Rei. O Atlético de Madrid encara o Vic, enquanto o Betis duela contra o Gévora.

O Betis abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Ezzalzouli avançou pelo lado esquerdo do ataque e cruzou rasteiro em direção a Vitor Roque. No entanto, Giménez desviou antes da bola chegar no atacante brasileiro e marcou contra o próprio patrimônio.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o árbitro assinalou pênalti para o Betis após Javi Galán levantar o pé e acertar a cabeça de Fornals. No entanto, após revisão no VAR, o juíz entendeu que o jogador do Atlético de Madrid foi só na bola e cancelou a penalidade.