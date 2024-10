Arsenal e Liverpool fazem clássico emocionante e empatam pelo Inglês

Arsenal e Liverpool protagonizaram um grande clássico neste domingo. As equipes empataram em 2 a 2 no Emirates Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Saka e Merino fizeram para os donos da casa, enquanto Van Dijk e Salah marcaram para os visitantes.

Com o empate, o Liverpool chegou aos 22 pontos em nove jogos, sendo o vice-líder da Premier League. O Arsenal aparece logo atrás, na terceira posição, com 18 pontos e o mesmo número de partidas.

O Arsenal volta a campo pela competição no próximo sábado (02), quando visitará o Newcastle, às 9h30 (de Brasília). Antes, a equipe de Mikel Arteta terá um duelo pela Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, às 16h30, contra o Preston, da segunda divisão.

Por sua vez, o Liverpool terá dois duelos contra o Brighton pela frente. Nesta quarta, as equipes se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa, às 16h30. Depois, no sábado (02), os times duelam em Anfield, às 12h, pela Premier League.

O jogo

O Arsenal abriu o placar aos nove minutos de jogo. Após um lindo lançamento de Ben White para Bukayo Saka, o ponta inglês ganhou na corrida de Andrew Robertson, fez bela finta e finalizou com muita categoria para marcar o primeiro gol do jogo.

O Liverpool respondeu aos 14 minutos. Mikel Merino falhou em um domínio de bola e Mohamed Salah aproveitou para chutar perigosamente. A bola passou perto do gol do goleiro David Raya.

Aos 18 minutos, o Liverpool empatou o duelo. Em cobrança de escanteio de Alexander Arnold, Luis Díaz desviou de cabeça e o zagueiro Virgil Van Dijk completou para o fundo das redes.

Porém, o Arsenal retomou a frente do placar aos 42 minutos de partida. Após uma cobrança de falta de Declan Rice, Mikel Merino cabeceou firme e não deu chances ao goleiro Kelleher. O lance ficou em revisão por mais de dois minutos no VAR e o gol foi validado.

Aos sete minutos do segundo tempo, Gabriel Magalhães teve de ser substituído após contundir o joelho esquerdo. O brasileiro se machucou em uma dividida com o uruguaio Darwin Núñez.

O Liverpool empatou novamente aos 35 minutos da etapa final. Após um lançamento espetacular para Darwin Núñez, o uruguaio invadiu a área e deixou Mohamed Salah na cara do gol. O egípcio completou para as redes e igualou tudo no Emirates Stadium.

O Arsenal chegou a marcar aos 45 minutos do segundo tempo, mas o árbitro Anthony Taylor marcou uma falta no início da jogada e o gol foi invalidado.