Alan Patrick lidera estatísticas no Brasileirão após lesão no Internacional

Capitão da equipe, Alan Patrick é o meia cerebral do Internacional. O time gaúcho teve que se virar por cerca de um mês sem o jogador de 33 anos, que sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo em julho. Entretanto, desde que voltou lesão, o atleta lidera algumas estatísticas pelo Campeonato Brasileiro.

Alan Patrick retornou aos gramados em agosto, atuando em dez jogos desde então. O meia lidera as participações em gols no Brasileirão neste período, com cinco gols e três assistências, totalizando oito ações diretas em tentos do Internacional na competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Além disso, segundo o Sofascore, Alan Patrick já realizou 38 passes decisivos e criou nove grandes chances para o Colorado no período, também sendo o líder geral entre todos os jogadores do Brasileirão nestes quesitos.

A boa fase de Alan Patrick também se reflete nos resultados do Internacional, que não perde há mais de dois meses no Campeonato Brasileiro, já que a última derrota foi no dia 18 de agosto para o Atlético-GO.

Com 52 pontos em 30 jogos, o Internacional é o quinto colocado no Brasileirão. O próximo compromisso do Colorado na competição é nesta quarta-feira (30), contra o Flamengo, às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.