Aktürkoglu marca três no primeiro tempo e Benfica bate Rio Ave sem dificuldades pelo Campeonato Português

Neste domingo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Português, o Benfica passeou no Estádio da Luz e venceu o Rio Ave por 5 a 0. Aktürkoglu, destaque do clube de Lisboa neste início de temporada, marcou três gols ainda no primeiro tempo. Schjelderup e Amdouni fizeram os outros dois na etapa final.

O resultado faz com que o Benfica pule para o terceiro lugar na tabela, chegando aos 19 pontos. O Rio Ave, por sua vez, fica com oito pontos e ocupa a 13ª colocação.

O Benfica volta a campo nesta quarta-feira, às 17h15 (de Brasília), pelas quartas de final da Taça da Liga, contra o Santa Clara, em casa. Pela Liga Portugal, o time de Lisboa visita o Farense na próxima rodada, no sábado, às 15h. Já o Rio Ave recebe o Casa Pia, também no sábado, às 12h30.

O JOGO

O Benfica começou os trabalhos cedo na partida. Aos 11 minutos, Aursnes chegou no fundo e cruzou para Pavlidis. A defesa tentou afastar e a bola sobrou para Aktürkoglu abrir o placar.

Quatro minutos depois, Di María lançou para o baixinho Aktürkoglu na área, que pulou mais que o zagueiro Patrick William para marcar de cabeça o segundo.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46, Di María tentou cruzamento que a zaga bloqueou e a bola sobrou novamente para Aktürkoglu, que chutou cruzado e marcou seu hat-trick na partida.

No segundo tempo, o Benfica seguiu com a bola e ampliou o placar. Pavlidis teve gol anulado por impedimento logo no começo.

Aos 33, Álvaro Carreras cruzou rasteiro, Kökçü fez um corta-luz para o jovem Schjelderup marcar o quarto dos donos da casa. Dois minutos depois, Kökçü fez boa jogada e mandou para a área por baixo. Omar Richards tentou tirar e a bola ficou na cara do gol para Amdouni fechar o placar.

O atacante brasileiro Arthur Cabral foi acionado no na etapa final e teve boa oportunidade perto do fim, mas não conseguiu deixar o seu gol.

Veja o outro resultado deste domingo pelo Campeonato Português

Braga 2 X 0 Farense