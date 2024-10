Yuri Mansur e seu Vitiki são vices no GP Helsinki 5*, a 1.60m, na Finlândia

O brasileiro Yuri Mansur, acompanhando de seu Vitiki, garantiu o segundo lugar no GP* Helsinki, a 1.60m, na Finlândia, neste sábado. Ambos cruzaram a linha de chegada sem faltas, com o tempo de 34s18 e, assim, ficaram com o vice entre a elite do hipismo mundial.

Dos 62 conjuntos top mundiais, 13 deles foram ao desempate com a grande quantia de 100 mil euros (cerca de R$ 616 mil) em jogo. Yuri estava com seu Vitiki, um cavalo hannoverano de 16 anos e que pode ser considerado um fenômeno.

O grande campeão foi o jovem talento suíço Martin Fuchs com L&L Upgrade. Ambos fizeram um percurso limpo, em 33s43. Fechando o pódio, ficou a amazona sueca Angelica Augustsson Zanotelli, esposa do campeão panamericano Marlon Zanotelli, sem faltas e terminando com o tempo de 34s49.

Após um grave acidente envolvendo fraturas em um percurso no CHIO Aachen, na Alemanha, Vitiki vem superando as expectativas com sua recuperação. Entre outras importantes conquistas, em 2022, Yuri Mansur e Vitiki foram vices no GP5* Rolex em La Baule na França, além do quarto lugar na final da Copa do Mundo de 2023 em Omaha, nos EUA.

Neste domingo, acontecerá a GP5* Longines, a 1.60m, principal prova em Helsinki. Ela serve como um qualificativo para a final da Copa do Mundo de 2025, em que o Brasil promete ser muito bem representado por Yuri e Marlon Zanotelli.