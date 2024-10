Vitória vence o Fluminense e pressiona Corinthians na briga contra o Z4

O Vitória venceu o Fluminense por 2 a 1 neste sábado (26), em jogo pela 31ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Com o resultado, donos da casa complicaram o Corinthians na luta contra o Z4.

Gols do duelo foram marcados por Neris e Alerrandro, para o Vitória, e Lucas Arcanjo contra, para o Fluminense. Com a conquista dos três pontos, o Vitória chegou a 35 pontos e subiu para 14º colocado. O Fluminense se manteve em 12º, com 36, e equipes ainda fogem do Z4.

O Corinthians esperava por ao menos um empate do Vitória, que complicou a equipe alvinegra no Z4. O Alvinegro estava com a mesma pontuação do Leão da Barra, 32 pontos. Com o resultado, o Vitória se afastou do Timão e garantiu três pontos de distância da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

Primeiro tempo foi equilibrado e o Vitória abriu o placar em sua melhor chance. Os donos da casa mantiveram maior posse de bola na primeira etapa, apesar do Fluminense ter criado mais oportunidades de marcar. O Leão da Barra fez o único tento do jogo nos primeiros 45 minutos, em cobrança de falta.

Na segunda etapa, o Fluminense empatou, mas o Vitória conseguiu vencer o duelo. Com partida novamente equilibrada, o Flu acabou dando pênalti para os donos da casa ao fim do jogo e o Vitória levou os três pontos do confronto. O jogo era equilibrado e em uma das poucas chances do Leão da Barra, conseguiram colocar o placar à frente para finalizar o embate.

Gols e destaques

Árbitro anota pênalti e, após revisão, cancela marcação. Em disputa na área com oito minutos de jogo, William, do Vitória, é derrubado por Thiago Santos. Após revisão do VAR, Flavio Rodrigues optou por cancelar a penalidade.

Lima bateu chutou forte e goleiro fez bela defesa. Fluminense quase abriu o placar no final do primeiro tempo, após o meio-campista finalizar e Lucas Arcanjo defender para o Vitória. Bola ainda bateu na trave, mas voltou nas mãos do paredão.

Vitória abriu o placar, aos 46 do primeiro tempo! Em cobrança de falta perto da linha de fundo, Lucas Esteves cruzou fechado e o zagueiro Neris desviou para dentro do gol.

Lucas Arcanjo salvou o Vitória de novo. Kauã Elias chutou cruzado e o goleiro da equipe da casa fez ótima defesa, para evitar o tento de empate do Fluminense.

Gol contra para empatar o duelo! Martinelli chutou forte para o gol de Lucas Arcanjo e a bola explodiu na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou no gol do Vitória, aos 15 da segunda etapa.

De pênalti, Alerrandro marca pelo Vitória! Donos da casa conseguiram penalidade para marcar no final do confronto, aos 46 minutos, com o centroavante do Leão da Barra.

Ficha técnica

Vitória 2 x 1 Fluminense

Competição: 31ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Barradão - Salvador, Bahia

Data e hora: 26 de outubro de 2024, às 16h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Bruno Boschilia

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Gols: Neris, aos 46'/1ºT, Lucas Arcanjo (GC), aos 15'/2ºT, Alerrandro, aos 46'/2ºT

Amarelos: Gustavo Mosquito, Thiago Santos, Raúl Cáceres, Léo Naldi, Alerrandro, Lima.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Neris, Edu e Lucas Esteves; Willian (Léo Naldi), Ricardo Ryller (Machado) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos (Ignácio) e Diego Barbosa; Victor Hugo (Keno), Martinelli e Ganso (Marcelo); Jhon Árias, Lima e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes