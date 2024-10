Triunfos de Vitória e Athletico-PR não ajudam, e Corinthians cai para o 18º lugar do Brasileiro

O triunfo do Vitória por 2 a 1 contra o Fluminense e o êxito do Athletico-PR por 3 a 0 diante do Cruzeiro não ajudaram o Corinthians, que caiu para a 18ª posição do Campeonato Brasileiro. A combinação de resultados deste sábado acrescentou ainda mais importância para o jogo do Timão contra o Cuiabá, na segunda-feira.

Neste momento, o Corinthians está com 32 pontos e só deixa o Z4 em caso de vitória na Arena Pantanal. Juventude, que perdeu para o Flamengo, está com 34, mesma pontuação do Athletico-PR, que saiu da zona de rebaixamento e tem um jogo a menos.

Com o triunfo diante do Flu, o Vitória do técnico Thiago Carpini deu um salto importante na tabela, avançando para a 14ª colocação, com 35 pontos.

O Corinthians finaliza a preparação para o duelo contra o Cuiabá neste domingo. A equipe não vai contar com o volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

O jogo diante do Dourado é muito importante para o técnico Ramón Díaz, que vem sendo questionado por conta de suas decisões na eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e no empate com o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Corinthians e Cuiabá se enfrentam na segunda-feira, às 19 horas (de Brasília). O Timão volta a jogar fora de casa depois de uma sequência de quatro partidas na Neo Química Arena, somando todas as competições.