Treinador da Juventus vê rivais como favoritos ao título do Campeonato Italiano

A Juventus terá um confronto durissímo na próximo rodada do Campeonato Italiano: a Inter de Milão. Para Thiago Motta, treinador do clube de Turim, seu adversário deste domingo é um dos favoritos a ser campeão da competição nesta temporada.

"A Inter é experiente, ganhou o Scudetto e, ao lado do Napoli, é a favorita na disputa pelo título. É uma equipe forte, mas precisamos colocar em prática o que preparamos e focar em implementar nosso estilo de jogo e não ser influenciados pelo adversário. Nenhuma partida deve ser abordada de forma diferente, devemos dar tudo de nós em cada jogo. Depois desta partida, ainda temos muitos, muitos desafios pela frente", disse em entrevista coletiva neste sábado.

? | Alle 11:30 la conferenza stampa di Thiago Motta in vista del match di domani ?? #InterJuve Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MKZsH: registrati gratuitamente sul nostro sito ?? ? JuventusFC (@juventusfc) October 26, 2024

Thiago Motta ainda comentou o que a Juventus precisa fazer para vencer a Inter de Milão, destacando um ponto forte do rival.

"Devemos dar 200% em campo, como sempre fazemos em todos os treinos e em todas as partidas. Veremos duas equipes fortes com excelentes jogadores se enfrentando em campo. Teremos que ser excelentes defensivamente e igualmente excelentes no ataque, prestando muita atenção às transições, que continuam sendo um dos pontos fortes da Inter", falou.

Inter de Milão e Juventus se enfrentam no Giuseppe Meazza, o San Siro, neste domingo, às 14h (de Brasília). O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Italiano.

Atualmente, a diferença entre as duas equipes na tabela é de apenas um ponto. Enquanto a Inter é a segunda colocada com 17 pontos, a Juve é a terceira, com 16 pontos.