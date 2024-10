Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza: veja onde assistir

Palmeiras e Fortaleza medem forças hoje (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) transmitem o duelo.

Partida coloca dois postulantes ao título frente a frente. O Palmeiras é o vice-líder, com 60 pontos, e o Fortaleza vem na sequência com 56 somados.

O Alviverde defende uma invencibilidade de sete jogos. Fora de casa, a equipe de Abel Ferreira venceu o Juventude por 5 a 3 na rodada anterior.

O Fortaleza não vence há dois jogos e quer a recuperação. O Leão do Pici ficou no 1 a 1 contra o Atlético-MG no último compromisso.

Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro