Transmissão ao vivo de Flamengo x Juventude: veja onde assistir

Flamengo e Juventude medem forças neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta) e Premiere (streaming) transmitem o jogo.

O Flamengo é o quarto colocado, com 51 pontos, e tenta se manter no G4. Já o Juventude está na 15ª colocação, com 34 pontos, e quer continuar fora da zona da degola.

O Rubro-Negro avançou à final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Filipe Luís segurou o 0 a 0 contra o Corinthians e se garantiu na decisão contra o Atlético-MG no último fim de semana.

O Juventude tenta retomar o caminho das vitórias. O Jaconero foi superado pelo Palmeiras por 5 a 3 no último compromisso.

Flamengo x Juventude -- Campeonato Brasileiro