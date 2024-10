Tem jogo do Corinthians hoje (26/10) no Brasileirão? Veja próxima partida

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira (28). O confronto será contra o Cuiabá, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

O que aconteceu

O Alvinegro entrou em campo na quinta-feira (24) pela semifinal da Copa Sul-Americana e ficou no empate com o Racing (ARG) em 2 a 2. Brasileiros e argentinos decidem a vaga na final na quinta (31).

Os visitantes precisam vencer o Cuiabá para deixar a zona do rebaixamento. Com 32 pontos, a equipe de Ramón Díaz está na 17ª colocação. José Martínez e Yuri Alberto vão cumprir suspensão e não ficam à disposição do treinador argentino.

O Cuiabá também luta contra a degola. O Dourado soma 27 pontos e está em 19º na classificação. Suspenso, o atacante Derik Lacerda é ausência para o técnico Bernardo Franco.

De olho nos rivais diretos. Oito jogos do Brasileirão vão acontecer no decorrer deste sábado (26), por conta do segundo turno das eleições municipais que ocorre neste domingo (27).