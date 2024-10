Sub-15 do Palmeiras vence o Santos na Vila Belmiro e larga em vantagem na final do Paulistão

Na manhã deste sábado, o time sub-15 Palmeiras venceu o Santos na Vila Belmiro por 2 a 0, em jogo válido pela ida da final do Campeonato Paulista da categoria. Os gols do Verdão foram feitos por Eduardo e Ícaro.

Por ter uma campanha melhor que a do Santos, o Palmeiras poderá decidir o jogo em casa. A partida decisiva ocorrerá no dia 9 de novembro, em local ainda não definido.

O Palmeiras foi a campo com a seguinte escalação: Lucca; Matheus Gomes (Samuel), Guilherme Lira (Cristhofer), Claudio e Thiago; Felipe, Ruan Yago e Thauan (Gustavo Froldi); Eduardo (Diego), Erick Kauã (ìcaro) e Luidi (Isaac Nicolas). Lucas Macorin é o técnico.

Já o Santos entrou com: Arthur do Vale; Lucas Camargo, Gabriel Neves (Lucão), João Sá e Pablo Ferreira; Maylon (Nathan William), Tiago Barros e Vinícius Rocha; Nadson, João Borges (Alexsander) e Matheus Rocha (Osvaldo). Cristiano Troisi é o treinador.

É final do #PaulistãoSub15 no Alçapão. Vai pra cima deles, #MeninosDaVila! ?? Assista ao vivo no YouTube do Futebol Paulista. pic.twitter.com/kCa5fo76zy ? Santos FC (@SantosFC) October 26, 2024

O time do Palmeiras no Paulista Sub-15 disputou 27 jogos, com 24 vitórias, dois empates e uma derrota, marcando 111 gols e sofrendo 13. O artilheiro do Verdão no torneio é Ruan Yago, que tem 14 gols.

Esta é a oitava final consecutiva do Palmeiras no Paulista Sub-15. O time conquistou as últimas quatro edições do campeonato. No total, o Alviverde acumula 11 títulos no Campeonato Estadual, que não foi realizado em 2020 devido à pandemia.

Os gols da partida

Thiago fez um cruzamento pela esquerda aos 27 minutos do primeiro tempo, e Eduardo se antecipou para desviar de primeira, abrindo o placar. Já aos 27 minutos do segundo tempo, Isaac Nicolas fez um passe para Ícaro, que driblou o goleiro adversário e mandou para o fundo da rede, ampliando a vantagem e definindo o placar final.