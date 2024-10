Sem Neymar, Al-Hilal vence Al Taawoun e segue na liderança do Saudita

O Al-Hilal venceu o Al Taawoun neste sábado, por 2 a 0, na Kingdom Arena, pela oitava rodada do Campeonato Saudita, graças aos gols de Mitrovic e Milinkovic-Savic. Com o resultado, o time de Neymar segue na liderança da competição, com 21 pontos.

Acompanhando o jogo na tribuna de honra do estádio, Neymar não atuou pelo fato de não estar inscrito no Campeonato Saudita. O Al-Hilal preferiu deixá-lo de fora da lista por, na época, o brasileiro estar se recuperando de lesão. A liga do país permite que cada equipe tenha dez atletas nascidos fora da Arábia Saudita, e o clube preferiu relacionar outros atletas para essa primeira metade da temporada.

Recuperado fisicamente, Neymar poderá ser inscrito no Campeonato Saudita em janeiro, quando abre uma nova janela de transferência. Até lá, ele deverá ficar à disposição do técnico Jorge Jesus somente na Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Hilal segue invicto no Campeonato Saudita, com oito vitórias em oito jogos

O primeiro gol da partida saiu logo aos 15 minutos de jogo. João Cancelo chegou na linha de fundo e cruzou para Mitrovic, que, bem posicionado, precisou apenas completar de primeira para empurrar a bola para o fundo das redes.

O segundo gol aconteceu aos 17 minuto do segundo tempo. Malcom cobrou o escanteio, o goleiro do Al Taawoun tirou a bola, mas ela sobrou nos pés de Milinkovic-Savic, que não deixou a oportunidade passar e bateu firme para garantir a vitória do Al-Hilal.

O time de Neymar volta a campo na próxima terça-feira, contra o Al Taee, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita.