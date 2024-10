Saída errada, dividida e furada: o gol bizarro do Criciúma contra São Paulo

O Criciúma abriu o placar contra o São Paulo, em jogo que acontece neste momento no estádio Heriberto Hulse, com um gol bizarro após uma série de lambanças da defesa do Tricolor do Morumbi. Você pode acompanhá-lo em tempo real no Placar UOL.

O que aconteceu

O atacante Bolasie cruzou bola na área e o goleiro Rafael espalmou para dentro da pequena área, nos pés de Felipe Vizeu.

Vizeu passou para Barreto, que se enrolou com os marcadores e não conseguiu a finalização.

O rebote sobraria com Arboleda, que chegou com tudo para dar um bico na bola, mas chutou o chão e deixou ela passar.

A bola sobrou na pequena área, mais uma vez para Vizeu, que de carrinho abriu o placar para o Criciúma.