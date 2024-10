Barça massacra Real com golaço de Raphinha, show de Lewa e Vini Jr apagado

O Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid e atropelou o rival por 4 a 0, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Lewandowski foi o nome do jogo em Madri. O camisa 9 marcou dois gols em um intervalo de dois minutos e colocou o Barcelona em vantagem — ele ainda perdeu uma chance clara de anotar o hat-trick.

Yamal e Raphinha completaram o massacre dos Culés. O brasileiro, inclusive, marcou um golaço ao encobrir Lunin e fechar a conta no Bernabéu.

Vini Jr teve atuação apagada no último jogo antes da Bola de Ouro. O camisa 7 do Real Madrid, que é favorito ao prêmio da próxima segunda-feira (28), não conseguiu vencer a marcação adversária e foi mal quando teve chance de marcar.

O Barcelona abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe chegou aos 30 pontos e abriu seis justamente para o Real Madrid, atual segundo colocado, que tem 24.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (2), quando visita o Valencia, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Barcelona recebe o Espanyol, às 12h15. Os dois jogos são válidos pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi frenético no Bernabéu e teve o Real Madrid sofrendo com os impedimentos. As duas equipes conseguiram criar boas chances, mas os mandantes foram mais perigosos. O principal problema, no entanto, foi a ansiedade. Isso porque, os Merengues tiveram oito impedimentos marcados — quatro só de Mbappé. O francês, inclusive, chegou a marcar um gol que foi anulado após checagem do VAR.

Vini Jr em ação durante jogo entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol Imagem: Angel Martinez/Getty Images

O massacre do Barcelona veio no segundo tempo. O jogo parecia favorável ao Real Madrid até a chegada dos 10 minutos da etapa final, quando Lewandowski começou o seu show. Com o 2 a 0 no placar, o Barça se armou paras os contra-ataques e não teve piedade do rival, matando o jogo e aplicando a goleada nas chances que teve. Nocauteados, os Merengues apenas assistiram o desfile culé no Bernabéu.

Lances importantes e gols

Quase um golaço. Mbappé ficou com sobra de bola no meio de campo, viu Iñaki Peña adiantado e tentou encobrir o goleiro. A bola passou próxima ao travessão e saiu.

Tentou fazer gol bonito. Yamal saiu cara a cara com Lunin, mas tentou dar uma cavadinha e mandou a bola nas mãos do goleiro ucraniano do Real Madrid.

Perdeu! Vini Jr recebeu pela esquerda e arrancou. O brasileiro deixou Koundé para trás, cortou Cubarsí e tentou finalizar no contrapé de Iñaki Peña, mas pegou muito mal na bola e mandou para fora.

Militão salva o Real. Pedri soltou o pé de longe, e Lunin espalmou para frente. Raphinha ficou com a sobra e tocou para o meio. Militão se esticou todo e fez o corte antes que ela chegasse em Fermín López, que estava sozinho para completar.

Não valeu! Mbappé saiu cara a cara com Iñaki Peña e encobriu o goleiro do Barcelona. Após toda a comemoração, o gol foi anulado por impedimento do atacante francês.

Lewandowski abre o placar: 1 x 0. Casadó encontrou espaço entre os meias e zagueiros do Real. O volante deixou Lewandowski cara a cara com Lunin. O polonês nem conduziu muito e, da meia-lua, bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro para abrir o marcador.

Lewandowski aparece de novo: 2 x 0. Baldé recebeu com espaço pela lateral esquerda e cruzou. Lewandowski apareceu entre os zagueiros do Real Madrid e cabeceou firme para o chão, sem chances para Lunin.

Lewandowski comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol Imagem: Soccrates Images/Getty Images

Mbappé perde chance clara. Vini Jr deu passe magistral e deixou o camisa 9 cara a cara com Iñaki Peña. O francês foi mal na finalização e mandou em cima do goleiro adversário.

Inacreditável, Lewa! Raphinha recebeu pela esquerda e rolou para Lewandowski. Sem goleiro, o camisa 9 pegou mal na bola e mandou ela no pé da trave.

Iñaki Peña salva o Barcelona. Mbappé recebeu cara a cara com Iñaki Peña — agora em posição legal. O atacante finalizou cruzado, mas o goleiro do Barcelona defendeu com o braço direito.

Yamal mata o jogo para o Barcelona: 3 x 0. Lewandowski ganhou chutão pelo alto, e a bola ficou com Raphinha. O brasileiro conduziu pelo meio e rolou para Yamal. O camisa 19 invadiu a área e finalizou de direita no canto esquerdo alto de Lunin, que não alcançou.

Raphinha faz um golaço e fecha massacre: 4 x 0. O brasileiro ganhou de Lucas Vázquez e saiu cara a cara com Lunin. Ele mostrou tranquilidade e só tocou de cavadinha, encobrindo o goleiro.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 0 x 4 BARCELONA

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 11ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Gols: Lewandowski (10'/2°T), Lewandowski (12'/2°T), Yamal (32'/2°T), Raphinha (40'/2°T)

Cartões amarelos: Casadó, Koundé, Iñigo Martínez, Gavi (BAR), Vini Jr, Eder Militão (REA)

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Eder Militão, Rüdiger e Mendy (Fran García); Tchouaméni (Modric), Camavinga, Valverde e Bellingham; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Baldé; Casadó (Dani Olmo), Pedri (Gavi) e Fermín López (De Jong); Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick