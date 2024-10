Veiga marca no empate contra o Fortaleza e chega ao 100° gol pelo Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga chegou ao 100° gol pelo Palmeiras. Na tarde deste sábado, ele fez, de pênalti, contra o Fortaleza, no empate do Verdão por 2 a 2, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Esse foi o 18° gol do meia na temporada de 2024.

Decisivo e multicampeão pelo Verdão, Raphael Veiga faz uma das temporadas mais artilheiras de sua carreira. São 18 gols e sete assistências em 51 partidas disputadas. Com o 100° gol pelo Alviverde, ele superou a marca de Edmundo, que fez 99 tentos pela equipe palmeirense.

E, para chegar a esses números, Raphael Veiga precisou superar as oscilações ao longo da temporada. Em determinado momento do ano, ele chegou a ser reserva de Mauricio, mas foi uma sequência curta de três jogos. Nesse período, ele ganhou chance em nova posição, assumindo a ponta direita na ausência de Estêvão, que lesionou-se.

Quando a joia palmeirense retornava de lesão, Veiga retomou a posição no meio devido a lesão de Mauricio. O ex-Internacional foi baixa contra o Juventude e começou no banco diante do Fortaleza, enquanto Veiga foi titular em ambas e marcou quatro gols somando os dois jogos.

Raphael Veiga está no Palmeiras desde 2019. Pelo Verdão, ele conquistou quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).