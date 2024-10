Puma Rodríguez visa vaga na Libertadores após Vasco voltar a vencer no Brasileirão: "Pensar grande"

O Vasco se reencontrou com a vitória e renovou o ânimo no Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Cuiabá, na última quinta-feira, em São Januário, foi fundamental para o time recuperar a confiança. O lateral-direito Puma Rodríguez põe uma vaga na Copa Libertadores como objetivo do Gigante da Colina.

"Não podemos pensar em coisas pequenas em um clube como o Vasco. Temos de pensar grande. O melhor que podemos fazer é ter uma vaga na Copa Libertadores e vamos trabalhar muito para isso", declarou o uruguaio, que foi titular nos dois últimos jogos do time.

O Gigante da Colina amargou uma sequência de cinco jogos sem vencer pelo Brasileirão, sendo duas derrotas e três empates. Na última quinta-feira, em partida atrasada, o Vasco superou o Cuiabá por 1 a 0 e se reencontrou no torneio.

Com 40 pontos, o Vasco está na décima colocação do Campeonato Brasileiro, a nove pontos do Internacional, que abre o G6.

De olho em uma vaga para a Libertadores, o Vasco volta a campo nesta segunda-feira. O Gigante da Colina recebe o Bahia, às 21h (horário de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do torneio nacional.