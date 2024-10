Oscar Piastri, da McLaren, vence o terceiro treino livre do GP do México de Fórmula 1

Oscar Piastri, da McLaren, foi o grande vencedor do terceiro treino livre do GP do México de Fórmula 1, realizado neste sábado, na Cidade do México. O piloto australiano fez a volta mais rápida entre os outros 19 corredores, com o tempo de 1m16s492.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Completando o pódio, Lando Norris, companheiro de Piastri, ficou no segundo lugar com 1m16s551. Carlos Sainz, da Ferrari, alcançou a terceira posição, com 1m16s832.

Ainda neste sábado, ocorrerá o treino classificatório, começando a partir das 18h (de Brasília). A corrida do GP do México de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 17h.

O treino

No início do treino, George Russell (Mercedes) liderava com a volta de 1m18s284. O britânico era seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Lance Stroll (Aston Martin), fechando o Top 3 naquele momento.

Com 15 minutos de sessão, Lewis Hamilton (Mercedes) assumiu o primeiro lugar, mas logo foi ultrapassado por Carlos Sainz (Ferrari), que fez uma volta de 1m17s825.

Com 20 minutos, Liam Lawson (RB) rodou e ficou parado no meio da pista, atrapalhando a volta de alguns pilotos. Após alguns segundos, o canadense recolocou o carro na direção certa e seguiu com o treino.

Depois de meia hora de treino, Charles Leclerc (Ferrari) tomou a liderança de Sainz, mas após um minuto, o espanhol recuperou o posto com uma volta de 1m17s487. Max Verstappen, líder da classificação da temporada, figurava na décima posição e optou por fazer uma parada nos boxes para acertar o carro.

Com 40 minutos, o vice-líder da temporada Lando Norris (McLaren) ocupava a quarta posição, atrás de Sainz, Leclerc e Yuki Tsunoda (RB).

Faltando 15 minutos, Max Verstappen apareceu. O holandês assumiu a liderança do treino, mas logo foi ultrapassado por Lando Norris, acirrando ainda mais a disputa entre os dois pilotos.

Com menos de dez minutos no relógio, foi a vez de Oscar Piastri (McLaren) aparecer e tomar o primeiro lugar, com a volta de 1m16s492.

Veja como ficou a classificação do treino do GP do México de Fórmula 1 neste sábado:

1º - Oscar Piastri (McLaren)

2º - Lando Norris (McLaren)

3º - Carlos Sainz (Ferrari)

4º - Max Verstappen (Red Bull)

5º - Lewis Hamilton (Mercedes)

6º - Charles Leclerc (Ferrari)

7º - Yuki Tsunoda (RB)

8º - George Russell (Mercedes)

9º - Kevin Magnussen (Haas)

10º - Liam Lawson (RB)

11º - Alexander Albon (Williams)

12º - Valtteri Bottas (Sauber)

13º - Franco Colapinto (Williams)

14º - Sergio Perez (Red Bull)

15º - Fernando Alonso (Aston Martin)

16º - Nico Hulkenberg (Haas)

17º - Lance Stroll (Aston Martin)

18º - Esteban Ocon (Alpine)

19º - Guanyu Zhou (Sauber)

20º - Pierre Gasly (Alpine)