Napoli vence o Lecce e garante liderança do Italiano por pelo menos mais uma rodada

Visando manter a liderança do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu o Lecce no Estádio Diego Armando Maradona e venceu por 1 a 0. O gol da partida deste sábado foi marcado por Di Lorenzo.

Com o resultado, o time mandante garantiu a primeira posição da tabela por mais uma rodada, agora com 22 pontos conquistados, cinco a mais que a Inter de Milão, que é a segunda colocada e ainda joga na rodada. O time visitante, por sua vez, segue com cinco pontos, aparecendo em 19º lugar.

Agora, o Napoli volta a campo na próxima terça-feira, às 16h45 (de Brasília), quando visitará o Milan pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, mas às 14h30, o Lecce recebe o Verona, também pela liga nacional.

Após insistir muito, criando boas chances, o Napoli abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo. Amir Rrahmani aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou forte para o gol e viu o goleiro Wladimiro Falcone fazer boa defesa. No entanto, Giovanni Di Lorenzo aproveitou o rebote e não perdoou.