Mattos: Corinthians e Flamengo terão vaquinha para pagar estádios; entenda

Corinthians e Flamengo terão "vaquinhas" para pagar seus respectivos estádios, informou o colunista Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte.

Enquanto a Gaviões da Fiel busca quitar a dívida de R$ 700 milhões junto à Caixa pela Neo Química Arena, o Flamengo vai propor um "tijolinho virtual" à torcida para arrecadar fundos voltados à construção do seu estádio próprio, que pode custar até R$ 2 bilhões.

Vaquinha da Gaviões

Rodrigo Mattos explicou que o projeto para quitar a arena em Itaquera é da Gaviões da Fiel junto à Caixa Econômica Federal. A ideia é que o dinheiro arrecadado pela torcida vá direto ao banco.

A Gaviões me deu informações e passou alguns dados do projeto.. Ainda não entrou em vigor porque a plataforma precisa ser montada e vai ter uma tecnologia que o dinheiro vai direto para a Caixa —não vai passar nem pela Gaviões nem pela torcida do Corinthians. Hoje, a dívida do estádio está em torno de R$ 710 milhões.

Como contrapartida, eles vão usar os nomes dos torcedores e vai ter sorteios de ingressos eventualmente, vão fazer uma promoção de marketing com influencers e pessoas que tenham relevância para tentar trazer a torcida.

A Gaviões tem uma expectativa de conclusão em um prazo de seis meses para pagamento da dívida, e o projeto começaria na primeira quinzena de novembro. Rodrigo Mattos

Tijolinho virtual do Flamengo

Mattos também explicou qual a ideia do Flamengo com o "tijolinho virtual". A iniciativa aparece no projeto de construção do estádio, passa por ajustes e deve ser anunciada na próxima semana.

O Flamengo tem previsão de um estádio de R$ 1,5 bilhão a R$ 2 bilhões. No projeto, entre as fontes de receita, tem o que eles chamam de tijolinho virtual, que já foi até citado pelo Landim.

Quando foram colocar as fontes de receitas para pagar o estádio, chegaram a colocar R$ 100 milhões como receita disso. Internamente, em discussões no próprio clube, chegou-se à conclusão que era pouco realista o tijolinho virtual representar esse tamanho de receita para contribuir na construção do estádio.

Quanto ficou no final, eu não sei, mas isso provavelmente vai ser anunciado na próxima semana. Rodrigo Mattos

