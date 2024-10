Mano Menezes analisa derrota do Flumiense e reclama de pênalti para o Vitória

O Fluminense perdeu uma chance de se distanciar de um rival direto na luta contra o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor Carioca levou um gol aos 45 minutos da etapa final e perdeu para o Vitória por 2 a 1, no Barradão, em Salvador (BA). O técnico Mano Menezes ficou na bronca com a arbitragem de Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP).

"Foi um jogo de tempos distintos. A gente fez um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade de jogar e no segundo tempo conseguimos reverter isso com a entrada do Keno, mas acho que o jogo foi marcado por incidentes desde o início. Primeiro um pênalti que não foi. O pessoal estava com pressa para dar pênalti hoje, já deu cedo. E aí o VAR chamou, retificou. Acho que a bola da falta do primeiro gol do Vitória, embora tenha sido depois legal, a origem do lance é um lance de falta, na minha opinião irregular", começou Mano Menezes.

"E acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR esses pênaltis mandrakes de fim de jogo, você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado, mas pelo jeito em algumas situações ainda não acabaram", acrescentou o treinador do Tricolor.

No primeiro tempo, Flavio marcou um pênalti logo no início do jogo, mas voltou atrás após recomendação do VAR para rever o lance. Na reta final do segundo tempo, nova penalidade para o Vitória, essa confirmada. Alerrandro, então, cobrou e fez 2 a 1.

"Mas a gente também tem culpa. A bola estava no nosso ataque. Nós tínhamos um lateral na ponta esquerda na mão de Keno. Fomos recuando a bola, recuando, recuando e fomos parar no Fábio, que atravessou uma bola para Manoel, que foi dominar a bola e escapou. Chamamos uma situação para dar moral para decisão que ele tomou, mas o jogo, pelo resultado em si, não foi injusto. O jogo foi um jogo bem jogado. O Vitória também teve qualidade para nos vencer, teve oportunidade para nos vencer, como venceu", pontuou o experiente treinador.

Com a derrota, o Fluminense continua com 36 pontos e está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor Carioca tem mais um confronto direto e recebe o Grêmio, nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.