Manchester City x Southampton: onde assistir e horário do jogo do Inglês

O Manchester City recebe o Southampton neste sábado (26), às 11h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no Etihad Stadium, casa do City.

O embate será transmitido pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do duelo em tempo real.

Em segundo na Premier League, o Manchester City pode chegar à liderança se vencer nesta rodada. Com 20 pontos em oito jogos disputados, entre seis vitórias e dois empates, a equipe de Guardiola está a apenas um ponto do líder Liverpool. Em caso de vitória, a depender do resultado dos Reds, pode ir à primeira posição.

Já o Southampton tem apenas um ponto em oito duelos, na 19ª posição. Com sete derrotas e um empate, a equipe luta para sair da zona de rebaixamento já no começo do torneio. Se vencer, pode chegar a 17º e respirar mais aliviado.

Manchester City x Southampton -- Nona rodada do Campeonato Inglês

Data e hora: 26 de outubro de 2024, às 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, Reino Unido

Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)