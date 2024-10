City sofre, vence vice-lanterna com gol de Haaland e lidera o Inglês

O Manchester City sofreu, mas venceu o vice-lanterna Southampton por 1 a 0 neste sábado (26), no Etihad Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês.

O único gol da partida foi marcado por Erling Haaland, logo aos 4min de jogo, com assistência do luso-brasileiro Matheus Nunes. O norueguês chega a 14 gols em 13 partidas pelo Manchester City na temporada.

Ainda invicto em 2024/25, o Manchester City chega à ponta da tabela com 23 pontos e deixa o Liverpool —que soma 21— precisando da vitória no clássico deste domingo (27), contra o Arsenal, para retomar a liderança.

Já o Southampton segue sem vencer após nove jogos na Premier League e continua na vice-lanterna, com apenas um ponto.

O Manchester City criou bastante, mas não converteu as chances ao longo da partida e viu o Southampton assustar na reta final do jogo. O empate do vice-lanterna ficou perto, mas a defesa dos Citizens conseguiu dar conta do recado.

Os times voltam a campo já no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O City joga na quarta-feira (30), às 17h15 (de Brasília), contra o Tottenham, em Londres, enquanto o Southampton recebe o Stoke City um dia antes, terça-feira (29), às 16h45.

Como foi o jogo

Não foram tantas chances de gol, mas o domínio do City na etapa inicial foi absoluto. Tanto é que o Southampton finalizou pela primeira vez só nos acréscimos. Os Citizens passaram a maior parte da etapa inicial no campo de ataque, e o primeiro gol chegou logo após o apito inicial depois de boa jogada de Matheus Nunes pela esquerda e mais uma finalização matadora de Haaland. A impressão era de que o City passearia no Etihad, mas o time de Guardiola passou a encontrar dificuldades para encontrar espaço para as finalizações e ainda viu o Southampton quase empatar em contra-ataque no último lance antes do intervalo. Sorte do City que a bola foi na trave.

O City conseguiu ser mais agressivo na etapa final, com Savinho bastante produtivo, e criou uma chance de gol atrás da outra, mas não conseguiu converter nenhuma delas. Com isso, o jogo ganhou ares de drama ao longo do segundo tempo, com o Southampton conseguindo escapar em alguns contra-ataques e ficando perto do gol de empate. Algo incomum de se ver, Haaland cansou de perder gols (alguns até em chances claras) e terminou o jogo aparentemente insatisfeito com seu desempenho, apesar do gol.

Gols e lances importantes

1 x 0 (Haaland). Matheus Nunes escapa no fundo pela esquerda e faz o cruzamento à meia altura achando Haaland na entrada da pequena área. O atacante, mesmo agarrado por Bednarek, toma a frente na jogada e, quase caindo, voa na bola para finalizar para as redes, aos 4min de jogo.

Que bomba! Downes corta mal na marca do pênalti e Kovacic recebe um presente na meia-lua. Ele enche o pé e manda em cima de Ramsdale, que faz defesa no susto, aos 43min da etapa inicial.

Na trave! Archer recebe chance de ouro saindo sozinho desde o meio de campo, carrega até a entrada da área, ajeita para o pé esquerdo e bate na saída de Ederson, carimbando o travessão no último lance do primeiro tempo.

Tira na linha! Haaland recebe cruzamento na pequena área e cabeceia no contrapé de Ramsdale, mas Bellis salva em cima da linha, aos 5min da etapa final.

Perdeu! Haaland recebe cruzamento rasteiro, aparece livre nas costas da zaga na pequena área e bate tentando tirar de Ramsdale, mas manda para fora, desperdiçando oportunidade inacreditável, aos 9min do segundo tempo.

Outro gol perdido. Aos 18min do segundo tempo, Savinho consegue cruzamento encobrindo Ramsdale e acha Haaland na pequena área, mas o atacante cabeceia sem força com o gol escancarado e Bednarek salva na linha.

FICHA TÉCNICA

Manchester City 1 x 0 Southampton

Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Cartões amarelos: Downes, Armstrong, Lallaa (Southampton), Kovacic (City)

Gols: Haaland, aos 5min do primeiro tempo



Manchester City: Ederson; Lewis (Stones), Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic, Matheus Nunes (Gundogan) e Bernardo Silva; Savinho, Foden e Haaland. Técnico. Pep Guardiola



Southampton: Ramsdale; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens e Manning (Bree); Downes (Sulemana), Mateus Fernandes, Lallana (Aribo) e Dibling (Adam Armstrong); Archer (Onuachu)