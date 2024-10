Lionel Messi é o jogador com mais participações em gols na MLS

Campeão mundial com a Argentina em 2022, Lionel Messi tem aproveitado os últimos anos de sua carreira na Major League Soccer, o Campeonato Norte-Americano de futebol. Pelo Inter Miami, o craque da camisa 10 é o líder em participações em gols de toda a competição nesta temporada, com 31 ações diretas.

Pela equipe americana, Messi marcou 20 gols e deu 11 assistências em 20 jogos, totalizando as 31 participações. De acordo com os bons números do argentino, ele precisa de, em média, 51 minutos para participar de um gol, segundo o site Sofascore.

As atuações de Messi ajudaram o Inter Miami a vencer a primeira etapa da MLS, terminando na liderança da tabela com 74 pontos em 34 jogos. Nos playoffs, a equipe do argentino e de Luís Suárez, ex-Grêmio, estão enfrentando o Atlanta United. No primeiro duelo entre os times, nesta sexta-feira, o Inter Miami venceu por 2 a 1. A partida de volta é apenas no dia 2 de novembro, sábado, às 20h (de Brasília).

Como prêmio por ter vencido a primeira parte da MLS, chamada de Supporter's Shield, a Fifa convidou o Inter Miami para participar do novo Mundial de Clubes, que será realizado em junho de 2025.