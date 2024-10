Leila admite casa de apostas no lugar da Crefisa como patrocinadora máster do Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, admitiu que uma casa de apostas tem grandes chances de substituir a Crefisa como patrocinadora máster do clube. Embora não tenha revelado o nome da empresa, a mandatária alviverde não esconde a possibilidade do fim da parceria entre sua empresa e o Verdão.

"É provável que sim", disse Leila ao ser questionada sobre uma casa de apostas ser a nova patrocinadora máster do Palmeiras. "Quando comecei a patrocinar o Palmeiras, éramos o maior patrocínio da América do Sul. Mas, as bets mudaram o panorama dos valores, que são muito altos hoje. Não podemos fugir disso", disse Leila Pereira em entrevista ao jornal O Globo.

A parceria entre Palmeiras e Crefisa começou em 2015. Com a empresa de crédito estampada em seu uniforme, além da Faculdade das Américas, que também pertence a Leila Pereira e seu marido, José Roberto Lamacchia, o Verdão se reconstruiu e escreveu o capítulo mais vitorioso de sua história, com duas conquistas da Copa Libertadores, entre outros grandes títulos.

"Estamos em busca de empresas com credibilidade e poder financeiro para honrar seus compromissos, porque não quero assinar um contrato hoje e, daqui a quatro meses, a empresa ir embora porque não pode pagar", completou.

Leila Pereira busca se reeleger como presidente do Palmeiras após um primeiro mandato de três anos. A eleição acontece no dia 24 de novembro, e a mandatária alviverde terá como adversário Savério Orlandi.

Sobre movimentações de mercado, Leila Pereira também descartou qualquer possibilidade de Gabigol ser contratado pelo Palmeiras. O atacante tem vínculo com o Flamengo válido somente até o fim da atual temporada e pode não permanecer no clube rubro-negro.

"Vou falar bem claramente: Gabigol também não vem. É um grande jogador, mas não vem para o Palmeiras. Só para não criar especulações", disse a presidente.

Gabriel Jesus, revelado pelo Verdão, também foi pauta, mas, a princípio, ele não deve deixar o Arsenal tão cedo.

"Nós entramos em contato com o Arsenal, mas eles logo falaram: 'Leila, não tem condição nenhuma, não vamos negociar o atleta'. [Então] o Gabriel Jesus não vem", afirmou.