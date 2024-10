Laquintana tem cinco jogos para desencantar no Santos e tentar cavar permanência para 2025

A temporada está chegando ao fim para o Santos. Faltam apenas cinco jogos para o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o tempo que resta para Ignacio Laquintana mostrar que pode permanecer para 2025.

O atacante ainda busca a sua primeira participação em gols pelo clube. Até o momento, ele soma nove partidas, sendo duas como titular, com nenhum gol e nenhuma assistência.

Laquintana foi anunciado no começo de setembro e logo foi titular. O seu primeiro jogo foi diante do Brusque. Foram cerca de 60 minutos em campo. No jogo seguinte, foi reserva, mas voltou aos 11 iniciais contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

A partir de então, porém, foi perdendo cada vez mais prestígio. O uruguaio vem sendo acionado pelo técnico Fábio Carille apenas na reta final das partidas.

Assim, a passagem de Laquintana no Santos pode estar chegando ao fim. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao time da Vila Belmiro apenas até o dia 31 de dezembro de 2024.

Ou seja, o atacante tem apenas cinco embates para tentar desencantar e, quem sabe, cavar sua permanência.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada da Série B.