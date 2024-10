Juventude anuncia demissão de Jair Ventura após derrota contra o Flamengo

O Juventude anunciou a demissão do treinador Jair Ventura, na noite deste sábado (26). O técnico não resistiu ao placar negativo diante do Flamengo, por 4 a 2, e foi desligado logo após a partida que ocorreu no Maracanã. Os gaúchos também informaram que deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.

"O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída do técnico Jair Ventura do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo", escreveu o clube em suas redes sociais.

Com o resultado negativo no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude entrou na zona de rebaixamento. Agora, o clube gaúcho ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos conquistados - são apenas oito vitórias no torneio nacional.

Jair Ventura assumiu o comando do Juventude em julho desta temporada, após a saída de Roger Machado, que optou por aceitar uma proposta do Internacional. Durante sua segunda passagem pela equipe, o treinador obteve apenas cinco vitórias em 20 partidas disputadas.

O cenário do clube gaúcho não agrada a diretoria. Depois de um bom começo de Brasileirão, o time caiu de produção e, assim, entrou na briga contra a degola. O Juventude não ganha há cinco rodadas e acumula apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. A equipe totalizou apenas 12 pontos em 36 possíveis no segundo turno.

"Jair Ventura chegou ao Juventude em julho de 2024, para sua segunda passagem pelo Verdão. Pelo comprometimento e profissionalismo ao longo do trabalho, o Esporte Clube Juventude deseja sucesso a Jair Ventura na sequência de sua carreira", finalizou o Juventude.

