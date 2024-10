Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

Criciúma e São Paulo entram em campo hoje (26), às 21h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (streaming).

O São Paulo é o quinto colocado, com 50 pontos, e tenta entrar na zona de classificação direta para fase de grupos da Libertadores. Já o Criciúma é o 12º colocado, com 36 pontos, e quer se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.

O Tricolor tenta manter o ritmo após a vitória na rodada anterior. Jogando em Campinas, o São Paulo bateu o Vasco por 3 a 0.

O Criciúma vem de um grande resultado diante do líder Botafogo. O Tigre conseguiu o empate em 1 a 1 já nos acréscimos atuando no Rio.

Criciúma x São Paulo -- Campeonato Brasileiro