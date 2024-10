Jogo do Flamengo hoje: veja onde assistir ao vivo e horário

Flamengo e Juventude se enfrentam hoje (26), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (streaming).

O Flamengo é o quarto colocado, com 51 pontos, dez a menos que o líder Botafogo. Já o Juventude está na 15ª colocação, com 34 pontos, e quer fugir da zona da degola.

O Rubro-Negro chega empolgado após a classificação para a final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Filipe Luís segurou o 0 a 0 contra o Corinthians mesmo passando a maior parte do jogo com um homem a menos e se garantiu na decisão.

Do outro lado, o Juventude tenta voltar a vencer após quatro rodadas. O Jaconero vem de uma derrota em um jogo cheio de gols (5 a 3) contra o Palmeiras.

Flamengo x Juventude -- Campeonato Brasileiro