Jhon Jhon admite "momento delicado" do RB Bragantino, mas crê em vitória contra o Botafogo

O RB Bragantino vive momento negativo na temporada e não vence há seis partidas, estando perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O meia Jhon Jhon admitiu que a equipe não vive bom momento e pediu o apoio da torcida para a partida contra o Botafogo, marcada para este sábado.

"Nós sabemos que estamos em um momento delicado, mas o grupo está fechado. Estamos entregando o máximo durante a semana para desempenhar o nosso melhor futebol. Acredito que a torcida estará conosco neste momento. Convoco a torcida para estar conosco, porque é necessário ter esse apoio", disse.

Jhon Jhon elogiou o momento que vive o Botafogo, que encaminhou a vaga para a final da Libertadores nesta semana e é o líder do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o meia ex-Palmeiras contou que o RB Bragantino pode conseguir sair com a vitória.

"Sabemos que o Botafogo passa por um momento incrível. Mas nós também temos a nossa luta. Chegamos bem para o confronto, trabalhamos muito forte para conseguir esses três pontos que são de suma importância para nós", falou.

RB Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), no Nabizão, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Massa Bruta é o 14º colocado da tabela, com 34 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, que é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

A história dos 18 confrontos contra o Botafogo é marcada pelo equilíbrio, são seis vitórias para cada lado e seis empates. No último encontro, válido pela 12ª rodada deste Brasileirão, o Botafogo venceu por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.