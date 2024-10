Internacional vence Atlético-MG na Arena MRV e aumenta série invicta no Brasileirão

Na noite deste sábado, na Arena MRV, o Internacional visitou o Atlético-MG e venceu por 3 a 1. A partida, que foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com gols de Alan Patrick, Bernabei e Bruno Tabata para o Colorado, enquanto Vargas descontou para o Galo, que estava com equipe mista.

Desta maneira, o Internacional, que ainda tem um jogo a cumprir, chegou aos 52 pontos e pulou para a quinta posição, deixando o São Paulo para trás. Vale destacar que os paulistas ainda jogam na rodada. O Colorado atingiu o 11ª jogo invicto em sequência na competição. O Atlético-MG, por sua vez, permaneceu na nona colocação, com 41 unidades somadas.

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o River Plate, no Monumental de Núñez, pela volta da semifinal da Libertadores. O Galo volta o seu foco ao Brasileirão apenas no dia 6 de novembro, quando visita o Atlético-GO.

Já o Colorado joga novamente na próxima quarta-feira (30). O Internacional recebe o Flamengo, no Estádio Beira-Rio, pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão, às 19h.

O JOGO

O Internacional inaugurou o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Bruno Fuchs derrubou Bernabei dentro da área e a arbitragem marcou a penalidade máxima. Alan Patrick assumuiu a cobrança e não desperdiçou. O camisa 10 bateu cruzado, no canto direiro de Éverson, que tocou na bola, mas não impediu o gol.

Minutos depois, aos 39 minutos, o Colorado ampliou a vantagem. Em contra-ataque rápido, Borré recebeu e tocou a bola para Bernabei, que, dentro da área, finalizou cruzado de canhota, no canto inferior esquerdo de Éverson.

O Atlético-MG descontou nos acréscimos, aos 47 minutos. Thiago Maia derrubou vargas dentro da área e o pênalti foi assinalado. O próprio chileno assumiu a cobrança e deslocou o goleiro uruguaio Rochet.

Segundo tempo

A etapa complementar ficou marcada pela chuva. Por conta da tempestade, o gramado da Arena MRV ficou enxarcado, o que impediu as boas condições de jogo, com a bola ficando presa diversas vezes.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique chegou a marcar um pênalti para o Internacional aos 28 minutos. Paulo Vítor tentou afastar o perigo e derrubou Borré, dentro da área. Porém, após análise no VAR, a arbitragem reconsiderou e anulou a marcação da penalidade.

Para fechar a conta, o Internacional cravou o terceiro gol aos 43 minutos. Bernabei invadiu a área e cruzou para trás. A bola chegou para Bruno Tabata, que finalizou de canhota no canto inferior esquerdo de Éverson.

?????????????????????????????????? ? ????? ?? ????! ???????????????????? Com gols de Alan Patrick, Bernabei e Bruno Tabata, o Colorado triunfa por 3 a 1 na Arena MRV, chega ao 11º jogo de invencibilidade na temporada e aos 52... pic.twitter.com/8pRsZTlKs4 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 27, 2024

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG 1 X 3 INTERNACIONAL

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 26 de outubro de 2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Vargas, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (2x/do banco de reservas), Alisson Santana e Mariano (do banco de reservas) (Atlético-MG); Thiago Maia e Wesley (Internacional)

GOLS



Atlético-MG: Vargas, aos 45+2? do 1ºT



Internacional: Alan Patrick, aos 37? do 1ºT; Bernabei, aos 39? do 1ºT, e Bruno Tabata, aos 43? do 2ºT

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor e Igor Gomes (Lemos); Vargas, Alisson Santana (Caio Maia) e Alan Kardec



Técnico: Gabriel Milito

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick (Gustavo Prado), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata) e Wesley (Rogel); Borré (Valencia)



Técnico: Roger Machado