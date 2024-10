Inter vence reservas do Atlético-MG debaixo de chuva e segue na cola do G-4

Mesmo jogando na Arena MRV e debaixo de muita chuva na segunda etapa, o Inter se aproveitou da escalação reserva do Atlético-MG e venceu por 3 a 1, em duelo pela 31ª rodada do Brasileirão, neste sábado (26).

O que aconteceu

Alan Patrick e Bernabei colocaram o Inter na frente, e Vargas diminuiu para o Atlético-MG no primeiro tempo. Eles aproveitaram as poucas chances criadas pelos dois times nos 45 minutos iniciais.

Bruno Tabata fechou o placar na reta final da partida. Mesmo com o gramado muito molhado, as equipes criaram boas chances na bola aérea.

Com a vitória, o Inter chegou a 52 pontos e se manteve perto do G-4, em quinto (o Flamengo tem 54). O Atlético-MG, com 41 pontos, é o nono colocado.

O Inter volta a jogar na próxima quarta-feira (30). Em duelo direto pelo G4 do Brasileirão, a equipe recebe o Flamengo no Beira-Rio, às 19h (de Brasília).

Já o Atlético-MG volta as atenções para a Copa Libertadores. Pelo jogo de volta da semifinal da competição, a equipe visita o River Plate na próxima terça (29), às 21h30 (de Brasília). O Gal pode perder por dois gols de diferença.

Como foi o jogo

A partida começou em ritmo lento e as equipes não chutaram a gol nos primeiros 20 minutos. Os reservas do Galo apresentaram dificuldade em criar, mas conseguiram praticamente anular as jogadas ofensivas do Inter na primeira metade da etapa inicial.

Bernabei desequilibrou para o Inter, que abriu boa vantagem. Bastaram cinco minutos para o lateral esquerdo colorado mudar o jogo. Aos 34', ele fez boa jogada e acreditou no rebote para sofrer pênalti, convertido por Alan Patrick. Aos 39', ele marcou o segundo, em belo chute cruzado.

O Galo diminuiu o prejuízo antes do intervalo. Os donos da casa contaram com uma bela jogada individual do lateral esquerdo Rubens para diminuírem a vantagem - ele acertou a trave em lance que originou o pênalti convertido por Vargas.

O gramado da MRV Arena ficou muito prejudicado no segundo tempo por causa da chuva. Em algumas regiões do campo, os jogadores tinham dificuldade de rolar a bola e apelaram para lances que remetiam ao futebol de areia.

Com a chuva, os times apostaram nas jogadas aéreas. No melhor momento da segunda etapa, o Galo chegou a pressionar o Inter com uma sequência de bolas na área, mas parou no travessão e em uma boa defesa de Rochet.

Um escorregão - e Bernabei - definiu a partida. Em um lance típico de gramados molhados, Rômulo escorregou no fim do jogo e Bernabei aproveitou para dar boa assistência para Bruno Tabata fechar a conta.

Gols e principais lances

0x1: Aos 34', Bernabei dominou com liberdade na esquerda e bateu cruzado; Everson defendeu, mas deu rebote, e o próprio Bernabei disputou a bola com Bruno Fuchs, que chutou o jogador do Inter. O árbitro marcou pênalti, e Alan Patrick bateu no cantinho para abrir o placar.

0x2: Aos 39', Borré recebeu no meio e avançou com liberdade, esperando a ultrapassagem de Bernabei, que recebeu na esquerda e bateu de primeira, cruzado, no canto de Everson.

Na trave e pênalti! Aos 45', Rubens recebeu na ponta esquerda, invadiu a área passando por dois marcadores e bateu rasteiro. A bola tocou no pé da trave e, no rebote, Vargas foi derrubado. O árbitro marcou pênalti.

1x2: Vargas bateu forte, deslocando o goleiro Rochet, e diminuiu a vantagem do Inter.

No travessão! Aos 14', Igor Rabello aproveitou a sobra após cobrança de falta e bateu de primeira. A bola beliscou o travessão

Salva Rochet! Aos 15', Vargas bateu de primeira

Pênalti? Aos 26', o árbitro marcou pênalti após Saravia derrubar Tabata na área. Após ser chamado pelo VAR, Marcelo de Lima Henrique reviu a decisão e cancelou a penalidade.

1x3: Aos 43', Bernabei recuperou bola perto da linha de fundo, invadiu a área e tocou para o meio. Tabata dominou e bateu no canto.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 1 x 3 Internacional

Competição: Brasileirão - 31ª rodada

Local: MRV Arena, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 26 de outubro (sábado), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Cartões amarelos: Igor Gomes, Mariano, Alisson, Gustavo Scarpa e Vargas (ATL); Thiago Maia e Wesley (INT)

Cartão vermelho: Gustavo Scarpa (ATL)

Gols: Alan Patrick (INT), aos 37', Bernabei (INT), aos 39', e Vargas (ATL), aos 47 minutos do primeiro tempo. Bruno Tabata, aos 43 minutos do segundo tempo.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Rubens; Otávio, Paulo Vítor, Alisson (Caio Maia) e Igor Gomes (Lemos); Eduardo Vargas e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick (Gustavo Prado); Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Wesley (Rogel) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado