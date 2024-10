Grêmio supera susto e vira contra o Atlético-GO em reencontro com a torcida

O Grêmio venceu o Atlético-GO por 3 a 1, de virada, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Derek, de pênalti, abriu o placar para o Atlético-GO, e Soteldo empatou para o Grêmio no primeiro tempo. Pepê e Villasanti viraram o jogo na segunda etapa e garantiram a vitória dos donos da casa.

O jogo marcou a volta da capacidade total da Arena do Grêmio após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A partida registrou público de 36.959 pessoas

Com o resultado, o Grêmio chegou a 38 pontos e segue se distanciando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora em 11º, a equipe tricolor está na zona de classificação para a Sul-Americana.

O Atlético-GO, por sua vez, estacionado nos 22 pontos, segue na lanterna da competição. A equipe goiana está a 12 pontos do Juventude, primeiro time fora do Z-4.

Como foi o jogo

O Atlético-GO foi quem abriu o placar em Porto Alegre. Marchesín saiu jogando errado, Rhaldney recuperou a bola, invadiu a área e acabou sendo derrubado por Jermerson. O árbitro não teve dúvidas e marcou pênalti. Na cobrança, Derek viu o goleiro do Grêmio fazer a defesa, mas, no rebote, conseguiu estufar as redes.

O Grêmio empatou pouco antes do intervalo, aos 40 minutos. Braithwaite fez ótima jogada individual, costurando a defesa e cruzando rasteiro. A bola passou por todo mundo e sobrou nos pés de Soteldo, que levou para o meio e bateu com categoria, sem chances para o goleiro Ronaldo.

Emabalado pela torcida, o Grêmio voltou para o segundo tempo determinado a virar o jogo e conseguiu aos 14 minutos. Aravena recebeu na direita e cruzou para trás, onde Pepê apareceu para bater de primeira, na entrada da área, marcando um golaço e colocando os donos da casa à frente no placar.

Antes do apito final, ainda deu tempo de o Grêmio chegar ao terceiro gol para assegurar a vitória diante de seus torcedores. Aos 37, Reinaldo cruzou rasteiro e Villasanti apareceu para empurrar para as redes e fechar os trabalhos deste sábado na Arena.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 3 x 1 Atlético-GO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 26 de outubro de 2024, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Braithwaite, Jemerson (Grêmio); Adriano Martins, Luiz Felipe, Luiz Fernando, Derek (Atlético-GO)



Gols: Derek, aos 28 do 1ºT (Atlético-GO); Soteldo, aos 40 do 1ºT, Pepê, aos 14 do 2ºT, Villasanti, aos 37 do 2ºT (Grêmio)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald) e Monsalve (Edenilson); Soteldo (Pavón), Braithwaite (Arezo) e Aravena (Cristaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão (Shaylon); Roni (Gonzalo Freitas), Rhaldney (Lacava), Baralhas e Alejo Cruz; Luiz Fernando (Janderson) e Derek (Hurtado).Técnico: Umberto Louzer.