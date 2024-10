Gómez lamenta tropeço em casa, mas garante Palmeiras na briga pelo título

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, garantiu que o Alviverde seguirá lutando até a última rodada pelo título do Brasileirão mesmo após o empate contra o Fortaleza no Allianz Parque, na tarde deste sábado (26).

A intenção era levar os três pontos, era um jogo importante. Tomamos dois gols que poderíamos fazer melhor, mas é futebol. Ainda temos sete finais pela frente, vamos trabalhar, tenho certeza que ainda vamos lutar até o fim pelo Brasileirão. Gómez, em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 61 pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão. O Botafogo também tem 61, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols. O Alvinegro carioca entra em campo às 19h contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, e pode voltar à liderança com um empate.

A equipe de Abel Ferreira volta a campo só no próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.