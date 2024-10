Garro, do Corinthians, lidera estatísticas entre jogadores da Série A; veja quais

Rodrigo Garro vem sendo um dos grandes destaques do Corinthians na atual temporada. Titular absoluto da equipe, o meia argentino tem correspondido dentro de campo e lidera diversas estatísticas importantes entre todos os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro.

É verdade que coletivamente o Corinthians não vive uma de suas melhores fases. Ameaçado pelo rebaixamento, o Timão não tem conseguido encontrar uma solidez, principalmente defensiva, mas do meio para frente Rodrigo Garro tem feito o que pôde para manter sua equipe no páreo.

De acordo com o Sofascore, Garro é o jogador entre todos os que disputam a Série A que mais marcou gols de fora da área, são seis no total. Ele também é quem soma mais passes decisivos (136) e cruzamentos certos (99), além de ser o atleta que mais sofre faltas (152).

Rodrigo Garro é o segundo jogador da Série A com mais passes certos no terço final do campo (660) e o quarto em duelos ganhos no chão (262), estatística que prova que o argentino também costuma ser bastante combativo no meio-campo, ainda que suas características sejam ofensivas.

Sob o comando de Ramón Díaz, Garro tem tido bastante liberdade para se movimentar em campo. O mapa de calor do atleta prova que ele não se limita a um determinado setor, aparecendo por toda parte para participar não só da construção das jogadas, mas também da conclusão delas.

Nesta segunda-feira, contra o Cuiabá, Rodrigo Garro pode ser poupado por causa da dura sequência de jogos que o Corinthians vem tendo. Mas, pelo seu poder decisão demonstrado até aqui, o meia argentino, caso reúna condições físicas, é imprescindível para o Timão ter mais chances de vencer e, quem sabe, deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.