Gabigol encerra jejum, Flamengo bate Juventude e defende lugar no G4 do Brasileiro

Embalado pela classificação para a final da Copa do Brasil, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e renovou a esperança de brigar também por esse título. Neste sábado, o Rubro-Negro fez 4 a 2 no Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada.

A atuação rubro-negra anima de olho na final da Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu ter volume de jogo e viu Gabigol acabar com o jejum de gols. O atacante não marcava há 14 partidas e seu último gol havia sido na vitória por 2 a 1 diante do Criciúma, no dia 20 de julho, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Michael, que pode ser o substituto do suspenso Bruno Henrique na decisão, abriu o placar e foi bem. Arrascaeta e Plata também marcaram. Os pontos negativos foram os vacilos nos gols do Juventude, em que Gilberto saiu às costas da defesa e marcou e depois Edson Carioca ficou livre em rebote e diminuiu.

Com a vitória, o Flamengo, que vinha de derrota no Fla-Flu no Brasileirão, agora soma 54 pontos e se mantém na quarta colocação, a sete pontos de Palmeiras e Botafogo, que ainda joga na rodada.

Já o Juventude, que briga para se distanciar do Z-4, amarga mais um revés. Assim, continua com 34 pontos (dois a mais do que o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento) e está na 16ª colocação.

O Flamengo, agora, vai pagar o jogo atrasado contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pelo Brasileirão, antes de iniciar a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG (o jogo de ida será no domingo, dia 3, no Maracanã). Já o próximo compromisso do Juventude pelo Brasileirão é contra o Fortaleza, sábado, no Alfredo Jaconi.

O duelo entre Flamengo e Juventude

O Flamengo tomou a iniciativa do jogo e não demorou a abrir o placar. Aos sete minutos, Pulgar pressionou a marcação na entrada da área. A bola ficou com Gabigol. Ele passou para Arrascaeta. O uruguaio finalizou, mas viu Gabriel defender. O rebote, contudo, ficou com Michael, na área. Ele limpou a marcação e abriu o placar no Maracanã: 1 a 0.

Aos dez, Pulgar ficou com a sobra na entrada da área, mas errou o alvo e mandou para fora. O Juventude passou a sair mais. Mandaca, aos 16, quase alcançou cruzamento da direita. Dois minutos depois, Gilberto desceu pela esquerda e chutou cruzado. Rossi defendeu em dois tempos.

O Flamengo desceu bem pela direita, aos 23 minutos. Gerson buscou Gabigol, que estava livre, mas o goleiro Gabriel cortou. Na sequência, Jean Lucas acionou Gilberto às costas de Léo Pereira. Ele invadiu a área e chutou com força: 1 a 1 no Maraca.

Aos 25, Gabigol achou Michael. Ele chutou no canto, mas parou em Gabriel. O Fla voltou a levar perigo aos 36 minutos. Léo Pereira deu lançamento para Gabigol. Ele dominou e chutou. Gabriel defendeu em dois tempos. O atacante do Flamengo até marcou aos 38 minutos, após bola espirrada, mas estava impedido. Assim, o gol foi anulado.

O Flamengo voltou a assustar aos 40 minutos. Gerson fez corta-luz, recebeu de Gabigol e acionou Wesley. O lateral-direito cruzou e Danilo Boza quase fez contra. A bola foi para escanteio. Aos 46, Gerson arriscou da entrada da área e por pouco não marcou. A bola saiu à direita.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Gerson acionou Michael e invadiu a área. Ele recebeu o contato de Mandaca. O árbitro Braulio da Silva Machado (Fifa-SC) marcou pênalti. Gabigol, aos três minutos, bateu e fez 2 a 1. O artilheiro, assim, encerrou um jejum de 14 jogos sem marcar, desde a vitória sobre o Criciúma, no dia 24 de julho.

Aos sete minutos, Arrascaeta chutou da intermediária. Gabriel defendeu. O Flamengo ampliou um minuto depois. Léo Ortiz deu um bolão para Michael. Ele acionou Gerson, que ajeitou para Arrascaeta. O uruguaio chutou e fez 3 a 1.

Aos 15, Arrascaeta cobrou falta e acertou a trave. Três minutos depois, o Ayrton Lucas marcou, mas o gol foi anulado. Ele fez falta em João Lucas. Gabriel voltou a trabalhar um minuto depois. Gerson recebeu de Arrascaeta e mandou de bico. O goleiro do Juventude espalmou.

Filipe Luís fez as primeiras mudanças. Ele colocou Alcaraz e Plata. Saíram Gabriel e Michael. O Juventude diminuiu na sequência, aos 24. Após cobrança de falta para a área, a bola sobrou para Edson Carioca. Ele chutou e Rossi aceitou: 3 a 2.

O Juventude ficou com um jogador a menos aos 29 minutos. Nenê, que havia acabado de entrar, reclamou de marcação da arbitragem e levou amarelo. Ele continuou a reclamar e levou o vermelho.

Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, Evertton Araújo chutou da entrada da área. Gabriel espalmou. O Flamengo fechou o placar aos 49 minutos. Plata recebeu na área e fez 4 a 2. Foi o primeiro gol dele pelo Flamengo.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 4X2 JUVENTUDE

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 26/10/2024, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Público: 56.840 pagantes / 60.286 presentes



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa-BA)

Cartão amarelo: Edson Carioca e Davi Góes (Juventude) e Arrascaeta, Alcaraz e Léo Pereira (Flamengo)



Cartão vermelho: Nenê (Juventude)

Gols



Flamengo: Michael, aos 7? do 1ºT,, Gabigol, aos 3? do 2ºT, Arrascaeta, aos 8? do 2ºT, e Plata, aos 49? do 2ºT



Juventude: Gilberto, aos 23? do 1ºT, e Edson Carioca, aos 24? do 2ºT

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael (Plata) e Gabigol (Alcaraz).



Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama (Davi Góes), Mandaca (Gabriel Taliari), Ewerthon (Marcelinho) e Edson Carioca (Erick Farias); Gilberto (Nenê).



Técnico: Jair Ventura.