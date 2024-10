Fluminense tropeça, e Vitória abre três pontos para o Corinthians no Brasileirão

O Fluminense vacilou no fim e perdeu um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Vitória marcou aos 45 minutos da etapa final e venceu por 2 a 1, em Salvador, no Barradão, pela 31ª rodada.

Após conseguir empatar na etapa final, o Fluminense sofreu um duro golpe no fim. Assim, após três vitórias seguidas, volta a perder e continua pressionado na luta para se distanciar do Z4, enquanto o Vitória conquista um triunfo fundamental na briga contra a degola.

Com a derrota, o Fluminense continua com 36 pontos e está na 12ª colocação, com quatro pontos a mais do que o Corinthians, primeiro time fora do Z4. Já o Vitória pulou para 35 pontos e está na 14ª colocação.

O Fluminense agora tem mais um confronto direto e recebe o Grêmio, sexta-feira, dia 1º, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Já o Vitória visita o Athletico-PR, sábado, dia 2, na Ligga Arena, às 18h30.

O duelo entre Vitória e Fluminense

A primeira chegada de mais perigo do Fluminense foi aos 12 minutos. Kauã Elias foi bloqueado, mas Arias ficou com o rebote. Ele tabelou com Ganso e a bola sobrou para Martinelli, que furou a jogada. Na sequência, Arias ainda tentou um chute, mas foi travado.

O Fluminense quase abriu o placar aos 40 minutos. Lima invadiu a área e chutou. Lucas Arcanjo desviou e a bola ainda explodiu na trave. Fábio precisou trabalhar três minutos depois. Everaldo cruzou da esquerda e o goleiro espalmou. O Vitória abriu o placar aos 45 minutos. Lucas Esteves cobrou falta e Neris desviou: 1 a 0 no Barradão.

O Fluminense empatou aos 15 minutos do segundo tempo. Martinelli ficou com a sobra e emendou. A bola explodiu no travessão, bateu nas costas de Lucas Arcanjo e entrou: 1 a 1 no Barradão.

Aos 43 minutos, Manoel perdeu a bola na defesa, Lima tentou disputar com Matheuzinho, que caiu na área. Pênalti que Alerrando cobrou aos 45 e fez 2 a 1. O Vitória conquistou um triunfo fundamental, enquanto o Fluminense perdeu chance de se distanciar do Z-4.

VITÓRIA 2 X 1 FLUMINENSE

Local: Barradão, Salvador (BA)



Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)



Cartão amarelo: Thiago Santos (Fluminense); Gustavo Mosquito, Raúl Cáceres, Léo Naldi e Alerrando (Vitória)



Gols:



Vitória: Neris, aos 45? do 1ºT, e Alerrando, aos 45? do 2ºT



Fluminense: Lucas Arcanjo (gol contra), aos 15? do 2ºT

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Nepo), Neris, Edu e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Léo Naldi), Ricardo Ryller (Machado) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro.



Técnico: Thiago Carpini.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos (Ignácio) e Diogo Barbosa ; Victor Hugo (Keno), Martinelli, Lima e Ganso (Marcelo); Arias e Kauã Elias (Cano).



Técnico: Mano Menezes.