Gabigol marca após 3 meses, Flamengo bate Juventude e ainda sonha com taça

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol, enfim, desencantou. Após 14 jogos e três meses, o camisa 99 fez de pênalti o seu na vitória do Flamengo por 4 a 2, sobre o Juventude, neste sábado (26), no Maracanã, que manteve viva a chama de esperança do clube no título do Campeonato Brasileiro.

Na cola - O Rubro-Negro segue na quarta colocação, agora com 54 pontos. Os cariocas, porém, possuem um jogo a menos.

Os gols - Michael, Arrascaeta, Gabigol e Plata fizeram para o Flamengo. Gilberto e Edson Carioca deixaram os deles para o Juventude.

Gerson maestro - Mais uma vez o meia foi o grande nome do jogo para o Rubro-Negro. Ele deu duas assistências e sofreu um pênalti convertido por Gabigol.

Próximos jogos - O Flamengo visita o Internacional na próxima quarta-feira (30), no Beira-Rio (RS), em rodada atrasada do Brasileiro e, no domingo (3), enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já o Juventude recebe o Fortaleza no sábado (2).

O jogo

O Flamengo teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Com uma grande pressão, o Rubro-Negro explorou, principalmente, seu lado direito com Wesley, mas ao mesmo tempo deixou muitos espaços que proporcionaram contra-ataque, algo que ocasionou, por exemplo, o gol de Gilberto.

No segundo tempo a tônica foi bem parecida: maior volume de jogo do Flamengo e o Juventude explorando os contra-ataques. O time da casa fez o segundo em pênalti polêmico e parecia que golearia com um gol de Arrascaeta logo em seguida, mas os gaúchos foram valentes e encostaram no placar. No entanto, tiveram a reação freada com a expulsão de Nenê.

Gols e lances

Michael abre o placar para o Fla! - Logo aos sete do primeiro tempo, Arrascaeta chutou e o goleiro Gabriel deu rebote. Michael dominou, cortou o zagueiro e chutou para o fundo do gol para abrir o placar para o Flamengo.

Juventude empata! - O Juventude empatou aos 24 do primeiro tempo em um contra-ataque fatal. O Flamengo havia perdido uma grande oportunidade, quando Gerson recebeu boa bola e tentou acionar Gabigol, que estava sozinho. O goleiro Gabriel interceptou o cruzamento e a bola sobrou para João Lucas, que fez um grande lançamento para Gilberto. O experiente atacante avançou, invadiu a área e fuzilou o gol de Rossi.

Fla faz o segundo após pênalti polêmico - Logo com um minuto do segundo tempo, Gerson recebeu contato de Mandaca e caiu na área. O árbitro Bráulio Machado caiu na área e o árbitro deu pênalti, o que gerou muita reclamação por parte do Juventude. Na cobrança, Gabigol bateu bem e fez o 2 a 1 para o Flamengo.

Arrascaeta amplia! - Em uma grande trama, Michael rolou para Gerson. O meia fez uma grande jogada e deu um passe açucarado para Arrascaeta, que chutou da meia-lua para fazer o terceiro para o Rubro-Negro.

Juventude diminui - Aos 24, o Juventude bateu uma falta para dentro da área, o Flamengo rebateu mal e a bola sobrou para Edson Carioca, que chutou de primeira e Rossi aceitou, diminuindo o placar.

O quarto do Fla! - Já nos acréscimos, o Flamengo puxou um contra-ataque e Gerson deu outro passe açucarado, desta vez para Plata marcar o dele.

FLAMENGO 4 X 2 JUVENTUDE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (31ª rodada)

Data e hora: 26 de outubro de 2024, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril

VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa)

Cartões amarelos: Arrascaeta, Léo Pereira (FLA); Edson Carioca, João Lucas, Nenê, Davi Góes (JUV)

Cartões vermelhos: Nenê (JUV)

Gols: Michael, aos 7 minutos do primeiro tempo (FLA); Gilberto, aos 24 minutos do primeiro tempo (JUV); Gabigol, aos 3 minutos do segundo tempo (FLA); Arrascaeta, aos 8 minutos do segundo tempo (FLA); Edson Carioca, aos 24 minutos do segundo tempo (JUV); Plata, aos 49 minutos do segundo tempo (FLA)

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Michael e Gabigol (Plata). Técnico: Filipe Luis.

Juventude: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luis Oyama (Davi Góes) e Mandaca (Taliari); Ewerthon (Marcelinho), Edson Carioca (Erick) e Gilberto (Nenê). Técnico: Jair Ventura.