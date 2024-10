Flamengo x Juventude: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em partes distintas da tabela, Flamengo e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília). A partida no Maracanã é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida tem transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla chega confiante depois da classificação à final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe, em quarto, tenta reduzir a distância para o líder Botafogo, atualmente em 10 pontos, mas principalmente se manter no G4. Filipe Luís não terá De la Cruz, lesionado, assim como Luiz Araújo, que segue em recuperação. Alcaraz deve ser novidade, e Bruno Henrique está suspenso.

O Juventude está há quatro jogos sem vencer e é o 15º, apenas dois pontos acima do Z4. Jair Ventura terá ausências importantes. O volante Jadson e o meia Jean Carlos estão suspensos. O atacante Lucas Barbosa e o zagueiro Zé Marcos são dúvidas. Gilberto, Lucas Freitas e Gabriel retornam.

Flamengo x Juventude - Brasileirão

Data: 26 de outubro de 2024, às 16h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere