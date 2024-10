Filipe Luis pede fim de vaias a jogadores do Fla: 'Que cuidemos dos nossos'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luis se mostrou incomodado com as vaias que alguns jogadores do Flamengo têm recebido, em especial o lateral esquerdo Ayrton Lucas, seu ex-companheiro de posição no clube. O treinador pediu paciência e apoio aos atletas nesta reta final.

Quando ele [Ayrton Lucas] erra e vem essa cobrança, esse barulhinho da torcida, isso incomoda qualquer um. Da minha parte, ele tem que estar totalmente tranquilo. Ele sabe disso, que eu adoro ele, que eu confio muito no futebol dele. Ele vai errar, vai jogar mal como qualquer outro. A única coisa que eu peço é que cuidemos dos nossos, dos que estão aqui. Depois, ano que vem, se eles não estiverem mais aqui, aí podem vaiar e xingar à vontade. Mas enquanto estão aqui, eles são nossos, vamos até a morte com eles. A gente precisa do Ayrton, do Wesley, do Varela, do Viña, de todos eles. Sem eles, o que eu faço? Eu não posso mais jogar, infelizmente. Como não posso mais jogar, por favor apoiem

Filipe Luis, em entrevista coletiva

*Em atualização