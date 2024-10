‘Ferrari pode lutar pelo título do ano que vem’, acredita Sainz após pole

Largando pela primeira vez na pole position nesta temporada, Carlos Sainz se disse contente por um lado e triste por outro. Afinal, ele está vendo a Ferrari crescer nessa fase final do campeonato e se disse muito confiante para as últimas cinco corridas da temporada, começando pelo GP da Cidade do México neste domingo (27), a partir das 15h, pelo horário de Brasília. E acredita que o time que vai deixar ano que vem estará lutando pelo campeonato em 2025.

"Considerando o quão bom o carro é, o quão bem estou pilotando recentemente, estou muito otimista para as últimas cinco corridas. Ao mesmo tempo é agridoce porque me dá a sensação de que a Ferrari pode estar na luta pelo campeonato mundial no próximo ano e eu não estarei lá para usar isso", disse o espanhol, que será substituído por Lewis Hamilton na Ferrari ano que vem.

"Sinto que tenho sido uma grande parte desse time durante os quatro anos tentando preparar a equipe para brigar por esse campeonato no ano que vem. O fato de estar pilotando bem, sendo rápido com o carro, e estar de saída em cinco corridas, me deixa um pouco... não sei como dizer, mas não com uma sensação muito boa. Mas é o que é. Vou tentar vencer mais corridas, ficar no pódio o máximo que puder nessas cinco corridas, aproveitar isso e depois pensaremos no próximo ano."

Sainz estará na Williams em 2025, time cujo foco não é ganhar corridas ou mesmo conquistar pódios no momento, e, sim, pontuar.

No México, Sainz tem uma grande chance de vencer, mas primeiro terá de passar pelo desafio de se manter na ponta na largada. O Autódromo Hermanos Rodrigues tem a maior distância entre a posição de largada e a primeira freada, o que deixa o pole position exposto ao ataque de quem consegue pegar o vácuo.

"Sei que meu ritmo de corrida deve ser bom. Provavelmente a maior dificuldade será a curva 1 por causa do vácuo. Acho que você ainda pode defender, ainda pode conseguir chegar à curva 1 na frente, largando na pole, e esse será meu objetivo."

Passado esse desafio, as coisas devem ficar mais fáceis para Sainz, pois o ritmo de corrida da Ferrari é muito bom e a degradação de pneus é menor do que a dos rivais.

Já era esperado que a Ferrari andasse bem na Cidade do México pelas características da pista, com várias curvas lentas e na qual se usa a configuração de pressão aerodinâmica máxima, assim como em Mônaco, prova que eles venceram. A dúvida era somente em relação à classificação, pois eles costumam ter problemas para colocar os pneus na temperatura correta.

Em Austin, no último fim de semana, eles saíram da segunda fila e acabaram com a dobradinha, tamanha a vantagem de ritmo. Isso seria mais difícil de executar na Cidade do México por conta da dificuldade de se ultrapassar, então a pole de Sainz o coloca numa posição interessante.

Além disso, seu companheiro, Charles Leclerc, vai largar em quarto, então, pela segunda corrida consecutiva, eles têm a chance de marcar mais pontos do que a líder McLaren e a segunda colocada Red Bull.

Isso porque Oscar Piastri, da McLaren, e Sergio Perez, da Red Bull, foram mal na classificação e vão largar em 17º e 18º, respectivamente, enquanto Max Verstappen larga em segundo e Lando Norris sai em terceiro.

"Carlos vai ser rápido e não tem nada a perder, e eles têm sido os mais rápidos nos últimos finais de semana. Vamos tentar o melhor, mas não creio que tenhamos o ritmo comparado a eles neste momento."

Essa melhora da Ferrari é uma ótima notícia para Lewis Hamilton, que vem tendo outro final de semana difícil com a Mercedes. Ele tem o carro mais atualizado do time, mas mesmo assim ficou atrás do companheiro George Russell e vai largar em sexto. "O carro está ficando apoiado em três rodas em algumas curvas", disse o heptacampeão, que estranhou a mudança de comportamento do carro mesmo com a manutenção da configuração que ele usou no treino livre horas antes.