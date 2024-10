Fernando Romboli e Matia Soto são campeões de duplas no ATP Challenger 100 em Curitiba

Neste sábado, o brasileiro Fernando Romboli e o chileno Matia Soto foram os campeões da chave de duplas do ATP Challenger 100 que acontece no Graciosa Country Club, em Curitiba. Eles derrotaram na final os favoritos, os poloneses Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski em dois tie-breaks, com parciais de 7/6(5) e 7/6(4).

"Obrigado à torcida não só por hoje, mas por toda a semana. Sempre que tinha brasileiro em quadra, tinha torcida por perto", falou Fernando Romboli.

Esse foi o 53º título de duplas de Romboli, que desde março não comemorava um título na modalidade. Aos 35 anos, Romboli soma 100 pontos no ranking e vai aparecer como 95º do ranking da modalidade. Ele e Matia receberam em premiação 7.580,00 dólares (cerca de 43.265,12 reais na cotação atual).

"É muito legal vencer aqui no Brasil, eu venho de quatro finais sem vencer, é um alívio poder sair com o título essa semana. É uma confiança a mais pra mim e para o Matia nas simples também. E espero ganhar mais alguns títulos até o final do ano, para poder entrar no Aberto da Austrália", acrescentou Romboli.

A parceria que se formou para esse torneio não seguirá junto em Guaiaquil, no Equador. Matia segue privilegiando a simples e Romboli jogará com o equatoriano Andres Andrade.

A final de simples da Copa Internacional de Tênis de Curitiba, o ATP Challenger 100, será às 11h (de Brasília) deste domingo na quadra central do Graciosa Country Club.