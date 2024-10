Em fase goleadora no Corinthians, Yuri Alberto iguala Guedes na vice-artilharia da Arena; veja ranking

O atacante Yuri Alberto, que vive fase goleadora no Corinthians, igualou Róger Guedes na vice-artilharia da Neo Química Arena. O feito foi alcançado graças aos dois gols marcados no empate com o Racing, na última quinta-feira, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Ao todo, Yuri e Guedes acumulam 31 gols feitos no estádio localizado em Itaquera. Róger, porém, possui maior média (0,48 gol por jogo) em relação ao atacante de 23 anos (0,42).

Apenas Ángel Romero tem números superiores se comparado com a dupla, com 38 tentos. O paraguaio, porém, tem a pior média dos citados (0,25).

Do trio, apenas Róger Guedes não atua mais pelo Corinthians. O jogador de 28 anos deixou o clube no segundo semestre de 2023 para atuar no Al-Rayyan, do Catar.

Na temporada atual, Yuri Alberto soma 23 gols em 51 jogos (43 como titular). Esse é o ano mais artilheiro de sua carreira, superando 2021, quando anotou 19 tentos pelo Internacional.

Nos últimos nove jogos pelo Timão, Yuri marcou seis gols e distribuiu duas assistências. Após passar por momentos conturbados no ano, o camisa 9 recuperou a confiança e promete ser peça fundamental para a equipe na briga pelo título da Copa Sul-Americana e na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Veja os cinco maiores artilheiros da Neo Química Arena:

1º) Ángel Romero - 38 gols em 149 jogos



2º) Róger Guedes - 31 gols em 64 jogos



3º) Yuri Alberto - 31 gols em 73 jogos



4º) Jô - 30 gols em 84 jogos



5º) Jadson - 24 gols em 112 jogos