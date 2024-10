De vascaíno a jogador de várzea: Memphis mobiliza sósias no Corinthians

Memphis Depay chegou ao Corinthians há pouco mais de um mês, mas já arrasta uma "legião" de sósias. Em quase todas as partidas, algum deles aparece nas transmissões dos jogos do Timão — e tem sido difícil identificar quem é o oficial.

Sósias disputam espaço

Em pesquisas, o UOL encontrou pelo menos cinco perfis de sósias no Instagram. Em sua maioria, as contas contam com a descrição "sósia oficial de Memphis Depay". As fotos de destaques costumam ter a mesma pose conhecida do jogador: dedos indicadores nos ouvidos e expressão de concentração total.

A reportagem conversou com os dois mais badalados: Regis Jacobi e Bernardo Santiago. Enquanto Regis acredita ser o mais parecido com o atacante holandês, Bernardo diz ter sido o primeiro.

Uma coisa que eu posso afirmar é que eu fui o primeiro [sósia]. Depois que eu fiz, surgiram outros. Então, o primeiro, eu posso afirmar que eu sou. Mas se quiser dizer que eu sou oficial, tudo bem, 'tá' tranquilo.

Bernardo Santiago, sósia de Memphis Depay

Bernardo Santiago, sósia de Memphis Depay, do Corinthians Imagem: Reprodução/Instagram

'Se fosse para o Flamengo, não faria sósia dele'

Bernardo Santiago, 27, é natural do Rio de Janeiro, vascaíno de berço, mas atualmente veste bem mais a camisa do Corinthians. O criador de conteúdo sempre acompanhou o clube paulista, mesmo sendo torcedor da equipe carioca.

Estava rolando uma especulação dele ir pro Flamengo ou ir para o Corinthians, né? Se fosse para o Flamengo, obviamente eu não faria sósia dele. Mesmo que eu seja carioca, eu não faria o sósia dele. Apesar de ser corintiano, no Rio eu tenho carinho por um time, que é o Vasco. Não tenho problema nenhum em vestir a camisa alvinegra. Pelo contrário, já tive algumas camisas do Corinthians quando mais novo, nessa época que eu comecei a acompanhar futebol, em 2005.

Bernardo Santiago, sósia do Corinthians

O sósia se apaixonou por futebol após conhecer o Timão. A primeira tentativa de ficar parecido com um atleta foi ainda na infância, imitando o corte icônico do ex-atacante Carlitos Tevez, há quase duas décadas.

Por morar no Rio, ficou mais difícil de conseguir assistir aos jogos do Corinthians, mas assim, o Corinthians foi o time que me fez começar a acompanhar futebol, porque quando eu era mais novo, comecei nessa questão de querer ficar parecido com o jogador, imitando o corte do Carlitos Tevez.

Bernardo Santiago

15.abr.2015 - O atacante argentino Carlitos Tévez na época em que jogava no Corinthians, entre 2004 e 2006 Imagem: Reprodução / La Repubblica

"São as linhas [do corte] que eu usei para simular uma trança, porque eu não tenho cabelo de trança. E, apesar de não usar trança, sempre disseram que eu tinha essa semelhança com o Memphis. No período que ele jogou no Barcelona, no Atlético de Madri, ele usava um cabelo baixo, com um degradê do lado. Muita gente fazia essa comparação", acrescentou.

Na chegada de Depay ao aeroporto de Guarulhos, Bernardo marcou presença. Houve todo um planejamento na preparação do "look" e na logística. Afinal, ele vive a 450 km de distância da Grande São Paulo.

Eu posso ser o percursor, né? Porque eu fui o primeiro a fazer o sósia dele. Assim que ele veio para o Brasil, assim que o Corinthians anunciou que ele estava vindo, eu já tinha a faixa [de cabeça] comprada. Assim que ele foi anunciado, eu criei a rede social. Também não é uma competição. Se surgirem outros, a gente vai abraçar a causa, e vamos poder nos unir para crescer todo mundo junto. Isso é uma grande brincadeira. Eu estou muito feliz com isso tudo.

Bernardo Santiago

Memphis da várzea

Recentemente, Regis teve sua rede social derrubada recentemente por direitos de imagem. Porém, o sósia já criou uma boa fama entre a torcida. Presente em todas as partidas do time do coração na Neo Química Arena, ele faz sucesso entre as crianças. Filas se formam para levar de recordação um registro com o "Memphis da Fiel".

Eu fui ao estádio no jogo contra o Fortaleza, pela Sul-Americana, com a camisa da Holanda. Na hora em que eu cheguei lá, todo mundo já começou a pedir para fazer foto. As crianças [chamando]: 'Memphis, Memphis!'. As crianças são demais.

Regis Jacobi, 34, sósia de Memphis Depay

Inclusive, por estar sempre na Arena, ele já foi visto por Depay nas arquibancadas. Em uma de suas comemorações ao lado dos companheiros, o camisa 94 ficou de frente para o Setor Sul e apontou em direção a Regis.

O Yuri Alberto fez o gol, saiu para a comemoração do lado esquerdo do Sertor Sul. O Memphis veio atrás do Yuri. Aí, ele para bem de frente para onde eu estava. Estava com a camisa da Holanda laranjona. Imagina, o estádio todo de preto e branco, e só a camiseta da Holanda chamando, 'gritando'. Aí, na hora que ele me viu metendo a comemoração, com a camiseta da Holanda, ele apontou para mim.

Regis Jacobi

Regis Jacobi, sósia de Memphis Depay, arruma os meiões Imagem: Reprodução/Instagram

Nascido em Guarulhos, o dublê paulista ressalta que ficou orgulhoso quando o personagem que o inspira "colou na várzea da quebrada" de sua cidade. Regis afirma ser o mais parecido com Depay, não só pela aparência, mas também por ser um atacante de qualidade. Inclusive, fez uma comparação com o lance em que o holandês marcou o seu primeiro gol pelo Alvinegro, em cobrança de falta.

Foi surreal. O cara é craque, diferenciado. Eu jogo bola também, sou atacante e jogo muito. Tenho vídeos provando. Se tiver alguma resenha aí, pode me chamar que eu vou e faço gol. E aí é o seguinte: ele bateu com uma delicadeza, mas ao mesmo tempo foi uma pancada. Não tem explicação. Só jogador de outro patamar mesmo para fazer aquilo.

Regis Jacobi

Solução contra o rebaixamento

Além da devoção ao ícone, os sósias também acreditam que Memphis será a solução para o Corinthians na luta contra o rebaixamento. Neste momento, a equipe ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Na segunda-feira (28), o confronto será contra o Cuiabá, em confronto direto no Z4.