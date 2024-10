São Paulo empata com Criciúma em jogo marcado por trapalhada e golaço

Do UOL, em São Paulo

Criciúma e São Paulo empataram por 1 a 1 neste sábado (26), no Heriberto Hülse, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Arboleda foi o destaque negativo da partida. O zagueiro do São Paulo furou ao tentar um chutão e viu Felipe Vizeu aproveitar o erro para marcar o gol do Criciúma. No final, o equatoriano perdeu uma chance clara de se redimir.

Liziero salvou o São Paulo da derrota. O meio-campista do Tricolor anotou um golaço após sair do banco no segundo tempo e deixou tudo igual.

O São Paulo agora vê o G4 mais distante. O Tricolor chegou aos 52, na sexta colocação, mas viu o Flamengo, atual quarto colocado, abrir vantagem, já que venceu o Juventude e foi a 54. O Inter também triunfou na rodada, chegou aos 52 e passou os paulistas. Os dois times têm um jogo a menos.

O Criciúma ainda se vê ameaçado pelo Z4. O Tigre subiu para os 37 pontos e aparece na 12ª posição, com três a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo no dia 5 de novembro, às 21h30 (de Brasília). O São Paulo visita o Bahia, enquanto o Criciúma, também fora de casa, encara o Internacional. Os dois jogos são válidos pela 32ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi arrastado, mas sequência de erros colocou o Criciúma na frente. O São Paulo propôs mais o jogo na etapa inicial, porém não conseguiu assustar o goleiro Gustavo. Do outro lado, o Tigre, que apostava nos contra-ataques, saiu na frente com falhas de Rafael e Arboleda. O gol não mudou muito o cenário da partida, que foi para o intervalo sem mais emoções.

O segundo tempo seguiu a linha do primeiro, teve poucas emoções, mas o banco resolveu. Luis Zubeldía tentou dar novo fôlego ao São Paulo com as mexidas e parecia não ter muito resultado. Tudo mudou quando Wellington Rato fez jogada que resultou em gol de Liziero, ambos vindos do banco de reservas. O Criciúma se segurou como pôde, mas não foi o suficiente.

Lances importantes e gols

Felipe Vizeu abre o placar em lance bizarro: 1 x 0. Felipe Vizeu abriu o placar após uma trapalhada da defesa do São Paulo. Após cruzamento na área, Rafael saiu, mas cortou mal. Na sobra, Barreto dividiu, e a bola sobrou para Arboleda afastar. O camisa 5 chutou o gramado e furou. Vizeu só teve o trabalho de completar para a rede.

Rafael faz boa defesa. A primeira chance do segundo tempo foi do Criciúma. Claudinho ganhou bola pelo meio e serviu Bolasie na direita. O congolês invadiu a área e finalizou cruzado. Rafael espalmou para escanteio.

Calleri quase empata. Luciano recebeu pela esquerda e tentou cruzamento rasteiro. A bola passou por todo mundo, e Calleri se esticou todo para completar. Ela passou a centímetros do pé do atacante do São Paulo.

Aí não, Arboleda. O camisa 5 do São Paulo apareceu na área do Criciúma e ficou sozinho na segunda trave após cruzamento. Contudo, o cabeceio não saiu como o desejado, e a bola passou à esquerda do gol.

Liziero faz golaço e deixa tudo igual: 1 x 1. Rato alçou bola na área, e Calleri só ajeitou para trás. Liziero chegou soltando a bomba de fora da área e mandou no ângulo direito de Gustavo, que não alcançou.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 1 SÃO PAULO

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols: Felipe Vizeu (21'/1°T), Liziero (42'/2°T)

Cartões amarelos: Newton (CRI)

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Jonathan), Tobias Figueiredo, Rodrigo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton (Ronald) e Matheusinho; Trauco, Bolasie (Fellipe Mateus) e Felipe Vizeu (Arthur Caíke). Técnico: Cláudio Tencati

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius; Alan Franco (Sabino), Arboleda e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (André Silva) e Lucas Moura (Wellington Rato); Erick (Ferreira), Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía